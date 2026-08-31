Bardero$ presenta "Mala Vida" y vuelve a sus raíces.

C.R.O y Homer El Mero Mero vuelven como Bardero$ con "Mala Vida", un álbum de seis canciones que recupera su sonido crudo y sus raíces.

Bardero$ presenta "Mala Vida", el nuevo álbum de C.R.O y Homer El Mero Mero, que marca el regreso oficial del histórico dúo argentino y representa un reencuentro con sus raíces artísticas y sonoras, sin dejar de lado la madurez creativa alcanzada a lo largo de sus respectivas carreras.

Con este trabajo, Bardero$ recupera el sonido crudo, oscuro y pesado que definió sus primeros años y lo posicionó como una referencia ineludible del hip hop de habla hispana. En "Mala Vida" , guitarras orgánicas, arreglos de banda en vivo y una producción sofisticada acompañan una lírica que vuelve a poner en primer plano los pilares fundamentales del proyecto: la calle, la lealtad, la hermandad y los matices de una vida al límite.

C.R.O y Homer El Mero Mero reencuentran el sonido de Bardero$ en "Mala Vida"

La producción del álbum comenzó a gestarse en enero de 2026, cuando ambos artistas se reunieron en los estudios de Nocita Music para desarrollar un campamento creativo junto a músicos y productores de primer nivel. De aquellas jornadas surgieron las seis canciones que integran la obra, concebida desde su origen como un concepto integral y no como una simple recopilación de sencillos.

Después de consolidar exitosas carreras como solistas y recorrer escenarios de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Asia, C.R.O y Homer El Mero Mero vuelven a unir fuerzas para una nueva etapa de Bardero$. Con más de quince años de trayectoria compartida, el proyecto reafirma la vigencia de uno de los dúos más influyentes del rap argentino y fortalece el vínculo con una de las comunidades más fieles de la música urbana.

Más que un lanzamiento, "Mala Vida" representa el comienzo de una ambiciosa nueva etapa para Bardero$, que contempla, entre otros proyectos, una gira internacional prevista para 2027.