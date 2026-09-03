Crimen de Bassi en Paraná XIV: dos hombres conocidos de la víctima quedaron detenidos

Dos hombres de 52 y 48 años, conocidos de Rodolfo Bassi, fueron detenidos tras dos allanamientos por el crimen ocurrido en barrio Paraná XIV.

El cuerpo de Bassi fue encontrado en un departamento de barrio Paraná XIV, en calles Churruarín y Juan Manuel de Rosas.

La investigación por la muerte de Rodolfo Augusto Bassi, de 61 años, sumó un avance durante la madrugada de este jueves con la detención de dos hombres de 52 y 48 años que, según confirmó el jefe de la División Homicidios, Miguel Della Valle, eran conocidos de la víctima.

Cabe recordar que el hombre fue encontrado sin vida la siesta de este miércoles en el interior de un departamento de su propiedad, ubicado en inmediaciones de las calles Churruarín y Juan Manuel de Rosas, en el barrio Paraná XIV. Se supo que Bassi lo estaba refaccionando con intenciones de ponerlo en alquiler.

Detenciones

Los procedimientos se realizaron en el marco de dos allanamientos ordenados por la Justicia luego de que los investigadores reunieran durante el miércoles distintos elementos que fueron presentados ante la Fiscalía. A partir de esas evidencias, se autorizaron las medidas que comenzaron a ejecutarse durante la madrugada.

Uno de los sospechosos fue detenido en Paraná, mientras que el otro fue localizado en Federal cuando viajaba en un colectivo.

Investigación

La relación entre los detenidos y Bassi es ahora uno de los aspectos que forman parte de la investigación. De momento, sólo trascendió que los dos hombres apresados eran conocidos de la víctima. La investigación está en manos del fiscal Juan Manuel Pereyra.

Los investigadores avanzan así en la reconstrucción de las últimas horas de Bassi y qué grado participación habrían tenido ambos detenidos en el hecho ocurrido en barrio Paraná XIV.

Condolencias

Desde la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER, se expresaron condolencias por el fallecimiento de quien fuera estudiantes de Inglés del Centro Intercultural de Lenguas Sede Paraná. "Acompañamos en este doloroso momento a su familia, amistades y compañeros", se publicó en redes sociales de la institución.