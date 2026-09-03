Este jueves se conmemora el Día del Pueblo Charrúa Entrerriano

Cada 3 de septiembre, Entre Ríos conmemora de manera oficial el Día del Pueblo Charrúa Entrerriano, una fecha que trasciende el calendario institucional para convertirse en un acto de estricta justicia histórica y reparación identitaria. Esta efeméride rinde homenaje a Florencio Echeto, "El Indio Floro", en conmemoración del aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 3 de septiembre de 1965.

Este hito de reivindicación nació del quiebre definitivo del silencio y del olvido impuesto. A partir del crucial hallazgo de su acta de defunción, la Escuela Popular “Charrúa Etriek” (actual espacio comunitario “La Charrúa”) de la ciudad de Villaguay gestó e impulsó la propuesta. La iniciativa legislativa fue asumida en la Cámara Alta por el entonces senador del departamento Villaguay, Mario Torres. El proyecto se convirtió formalmente en la Ley Provincial Nº 10.730 de su autoría, promulgada y posteriormente publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos el 24 de octubre de 2019.

El círculo de la memoria activa y la restitución histórica sumó un capítulo de inmensa carga espiritual el domingo 3 de septiembre de 2023, fecha en la que se realizó la puesta en valor y señalización de su tumba en el Cementerio Municipal de Villaguay, devolviendo simbólicamente sus restos al resguardo colectivo de la comunidad y a la tierra que habitó.

El Guardián de la Palabra

La figura de Florencio Echeto guarda una relevancia cultural inconmensurable: "El Indio Floro" es reconocido históricamente como hablante de la lengua charrúa de la región, un saber ancestral heredado directamente como lengua materna. Haber custodiado esa palabra viva en la intimidad de la zona rural de Villaguay —donde vivió en la estancia de la familia Lagos— lo convierte en el último depositario de una cosmovisión que se pretendió exterminar. Floro no solo representa la resistencia de un cuerpo, sino la resistencia de una voz nativa que se negó a enmudecer frente al avance del relato oficial.

Un símbolo de resistencia para el Pueblo Charrúa

Para el pueblo charrúa entrerriano, el "Indio Floro" derriba el mito colonial del "indio desaparecido" o el "salvaje del pasado". Su existencia real en pleno siglo XX demuestra que la raíz charrúa es una certeza viva, preexistente y continua. Él es el puente sagrado entre los ancestros indómitos y las generaciones del presente que hoy alzan con orgullo sus banderas de identidad, sanando a través de la memoria el dolor del despojo, la negacion y la invisibilización.

Reconfiguración de la identidad entrerriana y relevancia nacional

Para la provincia de Entre Ríos, el legado de Floro exige una reconfiguración urgente de su narrativa histórica. Su figura dota al territorio de una soberanía cultural fundamentada en la diversidad, obligando a reconocer que la matriz entrerriana es, en su génesis más profunda, charrúa.

A nivel nacional, la visibilización del Indio Floro, la recuperación de su memoria lingüística y el triunfo legislativo de su comunidad sientan un precedente fundamental para toda la Argentina. En un país que se autopercibió históricamente bajo espejos eurocéntricos, la persistencia charrúa recuerda que el territorio nacional es plurinacional y multicultural por origen y por derecho. Su nombre se erige hoy como un faro federal de inspiración para todas las comunidades originarias en sus luchas por el respeto, la tierra y el pleno reconocimiento legal.

El Indio Floro ya no pertenece al silencio de los archivos ni a la oscuridad del olvido. Hoy es memoria activa, es ley, es territorio, y es el latido eterno de un pueblo charrúa que sigue de pie, custodiando su raíz.