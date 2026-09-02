El Teatro Metropolitano de Rosario estalló de nostalgia. Floricienta volvió a emocionar a generaciones enteras con el repertorio de la tira.

Las canciones que marcaron la infancia y adolescencia de toda una generación volvieron a sonar en vivo. “Hay un cuento”, “Flores amarillas” y “Por qué” hicieron vibrar al Teatro Metropolitano de Rosario, donde unas 2.000 personas se reunieron para reencontrarse con los recuerdos más preciados de su infancia con Floricienta .

El show tuvo todos los condimentos para una noche cargada de nostalgia. Incluso hubo lugar para versiones renovadas de algunos clásicos: “Mi vestido azul” se transformó en cumbia y “Por qué” tuvo una versión rockera que sorprendió al público.

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Floricienta, un fenómeno que atraviesa generaciones

Floricienta logró algo que pocas producciones de la televisión argentina consiguieron: trascender generaciones. Quienes conocieron la tira desde su primera emisión seguramente recuerdan aquellas tardes frente al televisor, de la mano de Los Corazones al Viento y con una chocolatada después de la escuela.

Ese vínculo con la historia y sus canciones todavía permanece intacto. Entre el público, UNO dialogó con Eli, de 38 años, y su hija Jazmín, de 17, quienes viajaron desde San Genaro, una localidad cercana a Rosario, para compartir juntas el espectáculo. Eli contó que vio a Florencia Bertotti en vivo en varias oportunidades, pero que nunca había tenido la posibilidad de hacerlo junto a su hija. La historia tiene además un detalle especial: cuando tenía la misma edad que hoy tiene Jazmín, vio por primera vez a Floricienta en un recital. Hoy, madre e hija comparten esa pasión y encontraron en Floricienta un punto de encuentro entre dos generaciones.

La propia Florencia Bertotti lo reflejó durante el espectáculo en el Metropolitano. “Acá podemos ver muchas de mi edad, con sus hijas… incluso se puede ver algún que otro nieto”, expresó entre risas.

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La tira cumplió este año 22 años desde su primera emisión, pero su vigencia permanece intacta. “Todas fuimos criadas a base de Floricienta”, destacó Bertotti durante el show, al recordar el impacto que tuvo la serie, una de las producciones argentinas más vistas tanto en el país como en distintos lugares del mundo.

Un viaje lleno de recuerdos

Para muchas de las fanáticas, llegar hasta Rosario también fue parte de la experiencia. Yamila viajó junto a sus amigas desde Hernandarias con TercoTour y contó con profunda emoción que esperó este momento “más de 20 años”, ya que nunca había tenido la posibilidad de ver a Floricienta en vivo.

Solange, por su parte, contó que las canciones marcaron su adolescencia y agradeció a sus amigas por acompañarla al concierto. La presentación tuvo además un significado especial: decidió celebrar allí su cumpleaños, que había sido el 13 de julio.

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Natalí relató que son amigas desde hace algunos años y que las unió justamente su pasión por Floricienta. Para ellas, el recital significó también una primera experiencia compartida como grupo.

Desde Paraná, Camila también se animó a contar lo que significó estar frente a su ídola. Agradeció profundamente la posibilidad de vivir una experiencia que, según explicó, le permitió reencontrarse con aquella niña que creció escuchando las canciones de Floricienta. “Una se crea sus propias haditas”, expresó en diálogo con UNO.

Maitén también llegó a Rosario con TercoTour (Av. Almafuerte 774) y ya convirtió estos viajes en una suerte de recorrido por la nostalgia. Contó que anteriormente había viajado con la empresa para ver a Rebelde Way y Margarita, y adelantó entre risas: “Y si Dios quiere… Chiquititas el año que viene”.

Canciones a pedido y una noche inolvidable

Uno de los momentos más íntimos del espectáculo llegó cuando Florencia Bertotti abrió el repertorio a pedido de sus fanáticas. Así, ninguna se quedó con las ganas de escuchar algunos de los temas más queridos de la serie.

“¿Qué esconde el Conde?”, “Por qué” y “Tic Tac” formaron parte de ese segmento especial que permitió que el público eligiera algunas de las canciones que quería volver a escuchar en vivo.

Entre recuerdos, canciones y abrazos, Floricienta volvió a demostrar que su historia sigue viva. Más de dos décadas después de su estreno, aquellas canciones que acompañaron tardes de infancia hoy sirven como puente entre madres, hijas y amigas que crecieron con la misma historia y que encontraron, en un teatro colmado, una nueva oportunidad para volver a sentirse niñas.