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Se intensifica la campaña de descacharrización en Paraná

Solicitan a los vecinos continuar con la descacharrización y revisar todo lo que pueda contener agua y que esté fuera de cada casa.

3 de septiembre 2026 · 16:03hs
Se intensifica la campaña de descacharrización en Paraná

Se intensifica la campaña de descacharrización en Paraná

En agosto la Municipalidad comenzó la campaña anual de prevención y control del dengue, una estrategia que integra descacharrización, concientización y otras acciones para prevenir la proliferación del mosquito. Esta semana las acciones fueron en la zona de la vecinal Sáenz Peña, área donde se registró un alto índice de ovipostura de mosquitos.

Campaña contra el dengue

La secretaria de Salud de Paraná, Claudia Enrique, enfatizó que “en esta primera etapa se recorren barrios de Paraná, invitando a los vecinos a que descacharricen, con información precisa sobre dónde podría proliferar el mosquito y la necesidad de tomar medidas adecuadas en el hogar”.

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La directora de Salud Comunitaria, Olga Castañeda, apuntó que durante la semana se trabaja en nueve manzanas del barrio Sáenz Peña, “ya que es una de las zonas donde las ovitrampas dieron un índice de ovipostura alto”, explicó.

LEER MÁS: Avanzan en el diseño de un test para la detección temprana del dengue

Ya se realizaron operativos en otros barrios de la ciudad: Paraná XIV y 17 de febrero. Luego continuará en Bajada Grande.

Solicitan a los vecinos colaborar descacharrizando y revisando todo lo que pueda contener agua y que esté fuera de cada casa. “Con el fenómeno de El niño va a haber mucha agua, entonces pedimos a la gente que colabore”, completó Castañeda.

descacharrización Dengue Campaña
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