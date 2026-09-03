Uno Entre Rios | La Provincia | CTERA

CTERA: amplio triunfo de la lista Celeste Violeta

La Lista Celeste Violeta, encabezada por Sonia Alesso y Roberto Baradel, y con cuatro entrerrianos se impuso con el 76% de los votos en las elecciones de Ctera

3 de septiembre 2026 · 15:21hs
Fabián Peccin

Fabián Peccin, Abel Antivero, Soledad Ponce y Leandro Pozzi, de Agmer integran la lista ganadora en Ctera.
La Lista Celeste Violeta

La Lista Celeste Violeta, encabezada por Sonia Alesso y Roberto Baradel, se impuso con el 76% de los votos en las elecciones nacionales de Ctera.

La Lista Celeste Violeta, encabezada por Sonia Alesso y Roberto Baradel, se impuso con el 76% de los votos en las elecciones nacionales de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) de este miércoles.

Con más del 80% de las mesas escrutadas, el oficialismo consiguió un amplio respaldo para conducir la central docente durante los próximos cuatro años.

Las elecciones se desarrollan mediante voto directo de las y los afiliados, con la participación de tres listas: Celeste Violeta; Multicolor; y Azul y Blanca. 

Elecciones generales de CTERA en todo el país

Mauricio Colello destacó el diálogo de Frigerio para evitar la planta de hidrógeno frente a Colón.

Colello destacó el diálogo de Frigerio para evitar la planta de hidrógeno frente a Colón

La elección se realizó mediante voto directo y contó con la participación de afiliadas y afiliados de todo el país. El contundente triunfo de la lista oficialista llega en un contexto de fuerte conflicto con el Gobierno nacional por el ajuste y el desfinanciamiento de la educación pública, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la suspensión de la paritaria nacional docente.

“Este resultado es un contundente respaldo a la organización y a la lucha colectiva en defensa de la educación pública, el salario, los derechos laborales y la paritaria nacional docente”, destacaron desde Ctera tras conocerse los primeros resultados.

La conducción de la central docente interpretó el resultado como una señal política de la docencia frente a las políticas del Gobierno nacional. “Frente al ajuste y el desfinanciamiento educativo, la docencia fue clara: no se resignan derechos, se defiende la escuela pública y se fortalece la unidad para seguir luchando”, remarcaron.

Con el respaldo electoral renovado, Ctera ratificó además que continuará impulsando la pelea por mayor presupuesto educativo, salarios dignos, la recuperación de la paritaria nacional docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y la defensa de las jubilaciones docentes.

“Seguiremos en las calles y en cada escuela del país”, anticipó la entidad, que vuelve a ratificar así una conducción que deberá afrontar, durante los próximos cuatro años, uno de los escenarios de mayor confrontación de la docencia con las políticas nacionales de los últimos tiempos.

CTERA Agmer triunfo
Noticias relacionadas
Se intensifica la campaña de descacharrización en Paraná

Se intensifica la campaña de descacharrización en Paraná

Este jueves se conmemora el Día del Pueblo Charrúa Entrerriano

Este jueves se conmemora el Día del Pueblo Charrúa Entrerriano

Habrá reducción de calzada en el túnel por tareas de limpieza y desobstrucción de desagües

Habrá reducción de calzada en el túnel por tareas de limpieza y desobstrucción de desagües

Paraná ampliará la fiscalización electrónica con 40 nuevos puntos de control

Paraná ampliará la fiscalización electrónica con 40 nuevos puntos de control

Ver comentarios

Lo último

Racing se reforzó con un delantero del ascenso

Racing se reforzó con un delantero del ascenso

ChatGPT sufrió una caída global y miles de usuarios reportaron fallas durante este jueves

ChatGPT sufrió una caída global y miles de usuarios reportaron fallas durante este jueves

Colello destacó el diálogo de Frigerio para evitar la planta de hidrógeno frente a Colón

Colello destacó el diálogo de Frigerio para evitar la planta de hidrógeno frente a Colón

Ultimo Momento
Racing se reforzó con un delantero del ascenso

Racing se reforzó con un delantero del ascenso

ChatGPT sufrió una caída global y miles de usuarios reportaron fallas durante este jueves

ChatGPT sufrió una caída global y miles de usuarios reportaron fallas durante este jueves

Colello destacó el diálogo de Frigerio para evitar la planta de hidrógeno frente a Colón

Colello destacó el diálogo de Frigerio para evitar la planta de hidrógeno frente a Colón

Empleadas domésticas: cuánto cobrarán por hora y por mes con los aumentos hasta diciembre

Empleadas domésticas: cuánto cobrarán por hora y por mes con los aumentos hasta diciembre

Gladys, la Bomba Tucumana, recordó a su gran amor: Luciano fue el amor de mi vida

Gladys, la Bomba Tucumana, recordó a su gran amor: "Luciano fue el amor de mi vida"

Policiales
Allanaron dos viviendas en Paraná tras el engaño a una vecina de Diamante

Allanaron dos viviendas en Paraná tras el engaño a una vecina de Diamante

Se abstuvo de declarar el acusado de femicidio de Concordia

Se abstuvo de declarar el acusado de femicidio de Concordia

Rechazan sobreseer a un imputado por no pagarle a un merendero de Paraná

Rechazan sobreseer a un imputado por no pagarle a un merendero de Paraná

Crimen de Bassi en Paraná XIV: dos hombres conocidos de la víctima quedaron detenidos

Crimen de Bassi en Paraná XIV: dos hombres conocidos de la víctima quedaron detenidos

Dos detenidos en San Benito: investigan si usaban un posnet para cobrar la venta de droga

Dos detenidos en San Benito: investigan si usaban un posnet para cobrar la venta de droga

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Colello destacó el diálogo de Frigerio para evitar la planta de hidrógeno frente a Colón

Colello destacó el diálogo de Frigerio para evitar la planta de hidrógeno frente a Colón

Se intensifica la campaña de descacharrización en Paraná

Se intensifica la campaña de descacharrización en Paraná

CTERA: amplio triunfo de la lista Celeste Violeta, con cuatro entrerrianos

CTERA: amplio triunfo de la lista Celeste Violeta, con cuatro entrerrianos

Este jueves se conmemora el Día del Pueblo Charrúa Entrerriano

Este jueves se conmemora el Día del Pueblo Charrúa Entrerriano

Habrá reducción de calzada en el túnel por tareas de limpieza y desobstrucción de desagües

Habrá reducción de calzada en el túnel por tareas de limpieza y desobstrucción de desagües

Dejanos tu comentario