CTERA: amplio triunfo de la lista Celeste Violeta

La Lista Celeste Violeta, encabezada por Sonia Alesso y Roberto Baradel, y con cuatro entrerrianos se impuso con el 76% de los votos en las elecciones de Ctera

La Lista Celeste Violeta, encabezada por Sonia Alesso y Roberto Baradel, se impuso con el 76% de los votos en las elecciones nacionales de Ctera.

La Lista Celeste Violeta, encabezada por Sonia Alesso y Roberto Baradel, se impuso con el 76% de los votos en las elecciones nacionales de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) de este miércoles.

Con más del 80% de las mesas escrutadas, el oficialismo consiguió un amplio respaldo para conducir la central docente durante los próximos cuatro años.

La elección se realizó mediante voto directo y contó con la participación de afiliadas y afiliados de todo el país. El contundente triunfo de la lista oficialista llega en un contexto de fuerte conflicto con el Gobierno nacional por el ajuste y el desfinanciamiento de la educación pública, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la suspensión de la paritaria nacional docente.

“Este resultado es un contundente respaldo a la organización y a la lucha colectiva en defensa de la educación pública, el salario, los derechos laborales y la paritaria nacional docente”, destacaron desde Ctera tras conocerse los primeros resultados.

La conducción de la central docente interpretó el resultado como una señal política de la docencia frente a las políticas del Gobierno nacional. “Frente al ajuste y el desfinanciamiento educativo, la docencia fue clara: no se resignan derechos, se defiende la escuela pública y se fortalece la unidad para seguir luchando”, remarcaron.

Con el respaldo electoral renovado, Ctera ratificó además que continuará impulsando la pelea por mayor presupuesto educativo, salarios dignos, la recuperación de la paritaria nacional docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y la defensa de las jubilaciones docentes.

“Seguiremos en las calles y en cada escuela del país”, anticipó la entidad, que vuelve a ratificar así una conducción que deberá afrontar, durante los próximos cuatro años, uno de los escenarios de mayor confrontación de la docencia con las políticas nacionales de los últimos tiempos.