Habrá reducción de calzada en el túnel por tareas de limpieza y desobstrucción de desagües

Las tareas comenzarán a las 7 de la mañana y, durante su desarrollo, se implementarán reducciones parciales de calzada en el túnel.

En conjunto con Aguas Santafesinas, el Ente Interprovincial Túnel Subfluvial Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis llevará adelante este viernes un amplio operativo de limpieza y desobstrucción de desagües en distintos sectores de su jurisdicción para optimizar el escurrimiento pluvial, articulando tareas con la empresa estatal ASSA.

Las tareas comenzarán a las 7 AM y, durante su desarrollo, se implementarán reducciones parciales de calzada. La intervención forma parte del plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura y tiene como finalidad recuperar la capacidad de drenaje del sistema hidráulico, favorecer el escurrimiento del agua de lluvia y minimizar la acumulación de agua sobre la calzada durante episodios de precipitaciones.

Tareas de limpieza

Para la ejecución de las tareas, Aguas Santafesinas aportará personal especializado y un camión desobstructor, equipado con tecnología de inyección de agua a alta presión. Este procedimiento permite remover sedimentos, eliminar obstrucciones y restablecer el funcionamiento normal de conductos que presentan distintos niveles de acumulación.

El operativo comprenderá la limpieza de tapas y rejillas selladas ubicadas en las rampas de acceso de las cabeceras entrerriana y santafesina, donde los desagües cumplen un rol esencial en el drenaje lateral de la calzada. Asimismo, las tareas se extenderán al cantero central de la recta santafesina, entre el arroyo Las Sandías y la estación de peaje, donde serán intervenidos los 12 desagües existentes.

Estas acciones complementan los recientes trabajos de perfilado de banquinas realizados en ese mismo sector y consolidan una estrategia integral de mantenimiento orientada a mejorar el comportamiento hidráulico de la traza y preservar las condiciones de transitabilidad.

El operativo comenzará a las 7 AM de este viernes 4 de septiembre y, durante su desarrollo, se implementarán reducciones parciales de calzada. Por tal motivo, el Ente solicita a las y los usuarios circular con precaución, respetar la señalización transitoria y seguir las indicaciones del personal apostado en la zona.

Desde el organismo remarcaron que la limpieza periódica de los sistemas de desagüe constituye una tarea fundamental para proteger la infraestructura del enlace interprovincial y garantizar una circulación más segura ante eventos climáticos.