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Ramones Day Argentina: el homenaje definitivo a los "Fast Four" llega al país

El festival llega por primera vez a Buenos Aires para celebrar los 50 años del debut de Ramones y recordar a Joey Ramone, a 25 años de su muerte.

1 de septiembre 2026 · 14:26hs
Ramones Day Argentina: el homenaje definitivo a los Fast Four llega al país.

Ramones Day Argentina: el homenaje definitivo a los "Fast Four" llega al país.

La primera edición del Ramones Day Argentina llegará a Buenos Aires para celebrar el legado de una de las bandas más influyentes de la historia del punk rock. La cita será el domingo 20 de septiembre, desde las 17, en Roxy Live, ubicado en Niceto Vega 5542, en la Ciudad de Buenos Aires.

El festival, organizado por la productora AY! MUSICA, tendrá una edición especialmente significativa, ya que coincidirá con dos aniversarios vinculados a la historia de los Ramones: los 50 años del lanzamiento de su primer álbum, publicado en 1976, y los 25 años del fallecimiento de Joey Ramone, histórico cantante y figura central de la banda neoyorquina.

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Ramones Day llega a Buenos Aires con una edición cargada de historia

La llegada del Ramones Day a la Argentina busca poner en valor la profunda relación que existe entre la música de los Ramones y el público local. El impacto cultural de la banda de Queens en el país se mantiene vigente desde hace décadas y forma parte de la identidad de distintas generaciones vinculadas al rock y al punk.

El festival cuenta con antecedentes internacionales, ya que se realizó durante años en Chile y Brasil. Ahora desembarca por primera vez en Argentina con la intención de convertirse en un encuentro anual para los seguidores de la banda y de la cultura que surgió alrededor de ella.

La edición 2026 estará atravesada por el aniversario número 50 del álbum debut de Ramones, una obra fundamental para entender el nacimiento y la consolidación del punk rock. Con canciones breves, directas y cargadas de energía, aquel disco marcó un antes y un después en la música contemporánea.

A su vez, el evento recordará a Joey Ramone, fallecido en 2001, cuya voz y personalidad se convirtieron en uno de los símbolos más reconocibles del movimiento punk. A 25 años de su partida, su figura continúa teniendo una fuerte presencia entre los fanáticos de la banda en todo el mundo.

La propuesta del Ramones Day Argentina no estará limitada a los shows en vivo. El festival contará con una ambientación inspirada en el universo ramonero, con referencias a la escena neoyorquina, al mítico CBGB y a la estética que acompañó a la banda durante sus años de mayor influencia.

El line up estará integrado por representantes de la escena local vinculados al sonido y al espíritu de los Ramones. La propuesta apunta a recrear la energía de los llamados "Fast Four" y ofrecer una jornada dedicada íntegramente a su música y a su legado.

Además, durante el encuentro se realizarán sorteos de piezas únicas y materiales de colección para los seguidores de la banda. De esta manera, la organización busca sumar un componente especial para quienes, además de disfrutar de la música, mantienen una conexión con la historia y la memorabilia ramonera.

Desde AY! MUSICA señalaron que el objetivo es que esta primera edición funcione como punto de partida para consolidar una celebración que regrese cada temporada a Buenos Aires. La intención es construir un espacio permanente para la denominada Cultura Ramone y mantener vigente el espíritu de una banda que encontró en la Argentina uno de sus públicos más fieles.

Con música en vivo, ambientación temática, coleccionismo y una fecha atravesada por dos aniversarios históricos, el Ramones Day Argentina se prepara para convertirse en una jornada especial para los fanáticos del punk y, particularmente, para quienes mantienen viva la pasión por los cuatro acordes que cambiaron para siempre la historia del rock.

Ramones aniversario Argentina
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