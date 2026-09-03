Se abstuvo de declarar el acusado de femicidio de Concordia

Leandro José Sigwardt se abstuvo de declarar ante la Justicia. Se lo acusa del femicidio de su pareja Paola Rigoni, a quien golpeó en la cabeza.

Leandro José Sigwardt, de 46 años, se abstuvo de declarar ante la Justicia en el marco de la investigación por la muerte de su pareja, Paola Mercedes Rigoni, de 47 años, ocurrida en la zona norte de Concordia. Según supo UNO, el acusado contó con la asistencia de un defensor oficial.

Según supo UNO , durante la jornada de este miércoles se concretó la instancia de declaración del imputado, aunque finalmente Sigwardt decidió no brindar testimonio ante las autoridades judiciales. Ahora, la investigación avanza hacia una nueva instancia clave: la audiencia en la que se analizará el pedido de prisión preventiva.

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El hecho

El caso se inició este miércoles por la mañana, cuando Sigwardt se presentó en la Comisaría Sexta de Concordia, ubicada sobre calle San Juan, y manifestó ante el personal policial que había mantenido una discusión con su pareja. En ese contexto, habría expresado: “Tuvimos una discusión. La golpeé y se desvaneció”.

A partir de esa declaración, los efectivos se trasladaron hasta la vivienda situada en inmediaciones de la cortada Entre Ríos y Pública 4, en cercanías del barrio La Bianca. Allí encontraron a Rigoni tendida en el piso y sin reaccionar.

La mujer fue trasladada de urgencia en una ambulancia hasta el Hospital Delicia Concepción Masvernat, pero pese a las maniobras de reanimación realizadas por los profesionales médicos, finalmente se confirmó su fallecimiento.

La causa es investigada bajo la hipótesis de un femicidio. El fiscal Mauro Jaume, quien interviene en investigaciones vinculadas con hechos de violencia de género, está a cargo de las actuaciones.