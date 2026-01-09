Uno Entre Rios | Show | No Te Va Gustar

"Florece en el Caos", lo nuevo de No Te Va Gustar

La banda uruguaya, No Te Va Gustar, lanzó su nuevo disco para comenzar el 2026. Se trata de "Florece en el Caos".

9 de enero 2026 · 14:46hs
Florece en el Caos

No Te Va Gustar Oficial

"Florece en el Caos", lo nuevo de No Te Va Gustar

Superada la gira de festejo por los 30 años de vida, No Te Va Gustar arranca el 2026 con disco nuevo. Florece en el Caos es el trabajo discográfico con el que continúan su historia musical y del que ya nos dieron una pequeña muestra con el single “Todo Mal”, junto a Andrés “Ciro” Martínez.

Disco con esencia uruguaya

'Florece En El Caos', ya disponible en plataformas digitales, un trabajo que respira rock, músculo emocional y evolución artística. La banda abre un nuevo capítulo con un disco que lleva su ADN al límite, manteniendo intacto su pulso visceral pero dejando que entren nuevos vientos sonoros.

Esta vez, No Te Va Gustar redobla la apuesta con 10 canciones que empujan su identidad hacia un terreno más crudo y directo. 'Florece En El Caos' late rápido, grita fuerte y abraza una sensibilidad que convierte estas piezas en un espejo de tiempos convulsionados. Desde los acordes hasta la lírica, el mensaje es claro: movimiento, supervivencia, resistencia... y sí, también esperanza.

Embed

Nuevas canciones

Entre las piezas que marcan el pulso del disco aparecen "EN LLAMAS", "EN MIL PEDAZOS", "QUE NO TE QUEDEN MARCAS", "HALCONES Y PAYASOS" y un contundente momento de colaboración en "TODO MAL", junto al icónico Ciro Martínez. Rock afilado, melodías memorables y una energía que no negocia intensidad.

El estreno viene con un faro bien definido: "LA NOCHE DE AYER", el focus track del lanzamiento y una canción con destino de favorito instantáneo. Su estreno llega acompañado por un videoclip oficial dirigido por los creativos Jean Michel Cerf y Diego Robino, producido por Cimarrón.

LEER MÁS: No Te Va Gustar, la banda más esperada en el Harlem Festival

La experiencia visual no es un dato menor: tanto este video como el de "EN LLAMAS" fueron rodados simultáneamente en el innovador centro de producción virtual desarrollado por Grup Mediapro y Reducto Audiovisual, marcando también un antes y un después en la forma de filmar videoclips en Uruguay.

No Te Va Gustar disco Música uruguayos estreno
