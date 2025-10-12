No Te Va Gustar, la banda más esperada en el Harlem Festival

La séptima edición tuvo grandes artistas en escena durante el fin de semana. Entre ellos, No Te Va Gustar, la banda uruguaya que cumple 30 años.

Este domingo finaliza el evento más grande del litoral argentino, el Harlem Festival. Con dos días a pura música, Santa Fe vive una de las ediciones más inolvidables. Más de 30 artistas en escena hicieron vibrar el predio de Estación Belgrano. Entre ellas, No Te Va Gustar , la banda uruguaya que cumple 30 años estuvo el primer día.

La séptima edición tuvo grandes artistas en escena durante el fin de semana. Entre ellos, No Te Va Gustar, la banda uruguaya que cumple 30 años y lo festeja en cada lugar que va.

La banda abrió el cierre de la noche en el escenario Outdoor con el primer track del disco El Calor del Pleno Invierno: “Sin Pena Ni Gloria”. El público eufórico cantó cada uno de los hits que le siguieron incluyendo los más importantes de sus 30 años.

Siguieron con “Cero a la Izquierda” y “A las Nueve”, dos de las canciones más conocidas por la gente. Luego tocaron “Comodín”, una canción especial para quienes han sufrido algún desamor. Los aplausos más grandes se los llevaron las siguientes canciones: “Tan Lejos”, “Verte Reir” y “Pensar”.

El pogo se enloqueció durante “El Camino Más Largo” y “Los Villanos”, una canción dedicada a los políticos corruptos. No Te Va Gustar continuó la noche santafesina con “Paranoia”, “El Error” y “No Te Imaginas”. Los fanáticos más antigüs recordaron el 2005 con “Al Vacio”, seguido de “Chau”, el clásico más conocido de la banda. El grito de las mujeres fue protagonista durante la canción “Venganza”, un single que se hizo en colaboración con Nicki Nicole y habla de la justicia frente a la violencia de género.

“Voy Prendido Fuego”, con su dulce melodía hizo levantar celulares y manos . El clásico “Te Voy A llevar”, donde la banda suele sumar un párrafo de la canción “Todo un Palo” de Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota. Luego entonaron “No Hay Dolor”. Para cerrar la noche, el público lo dio todo con “Con El Viento” y “Fuera de Control”.