Emilia Mernes, resfriada, pidió perdón por suspender show

La cantante salió al escenario del Movistar Arena unos minutos antes de que comience su espectáculo para informar a las fans que no iba a poder llevarlo a cabo por encontrarse enferma y hasta . "Tengo que suspender el show. Me siento muy mal. Les quiero pedir perdón de corazón porque realmente no puedo. Esperé hasta el último momento para presentarme y darles el show que se merecen pero me diento muy mal, y el médico me dijo que no puedo. Así que perdón de corazón", repitió tocándose el pecho y envuelta en una bata.