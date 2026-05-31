Emilia Mernes fue reconocida en su ciudad natal: "Nogoyá es mi vida, es mi casa"

Emilia Mernes recibió este domingo el reconocimiento de “Nogoyaense Ilustre” otorgado por el Concejo Deliberante y el Municipio de Nogoyá.

Emilia Mernes en el reconocimiento que le hicieron en Nogoyá.

Emilia Mernes recibió este domingo el reconocimiento de “Nogoyaense Ilustre” otorgado por el Concejo Deliberante y el Municipio de Nogoyá. En su ciudad natal, rodeada de sus afectos más cercanos y de cientos de fans que se agolparon en el patio de la Casa de la Cultura y en la calle, dio un breve pero emotivo discurso.

“He pasado por un montón de escenarios, pero es muy especial estar hoy acá con todos ustedes. Estoy nerviosa y muy emocionada”, admitió la cantante al empezar sus palabras. Y valoró: “Es un honor enorme recibir esta distinción en el lugar donde nací”.

Emilia Mernes fue declarada Ciudadana Ilustre de Nogoyá Gentileza Nogoyá al Día

“Nogoyá es mi vida. Acá están mis recuerdos, mis amigos, mi familia, mis profesores, esos lugares que llevo conmigo donde vaya y me recuerdan siempre de dónde vengo”, manifestó.

La artista pop agradeció a las autoridades y a la gente de la ciudad “por el cariño que me brindan hace tantos años, por acompañarme en cada etapa”.

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Entre algunas risas, habló de sus inicios como cantante en las calles de la ciudad entrerriana. “Quién hubiera dicho que después de aquellos shows en el camioncito iba a poder recorrer tantos lugares y escenarios del mundo”.

Pero aclaró con orgullo: “No importa dónde esté. Siempre llevo a Nogoyá conmigo”.

La cantante de 29 años, reconocida internacionalmente, agradeció a sus padres y su familia, que estaba presente en el acto, y sus amigas. “Aunque mi trabajo me haya permitido conocer muchos lugares, mi favorito siempre va a ser este. Acá aprendí a soñar, acá sucedió todo”, agregó, muy emocionada.

Y cerró: “Nogoyá, los voy a llevar en mi corazón siempre”.

La declaración de ser reconocida como ciudadana ilustre fue formalizada mediante la Ordenanza N° 1.557 y el Decreto N° 520 del Poder Ejecutivo municipal. El acto se realizó en la Casa de la Cultura “Profesor Juan José Antonio Segura” y estuvo encabezado por el presidente municipal, Bernardo Schneider, acompañado por la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani.

Un recorrido de éxito

Emilia Mernes nació el 29 de octubre de 1996, inició su carrera como vocalista principal de la banda uruguaya de cumbia pop Rombai, de la cual renunció en abril de 2018. En marzo de 2019 firmó con el sello Sony Music Latin y la empresa de gestión WK Entertainment.

Como solista comenzó su carrera en 2019 con el lanzamiento de su primer sencillo, "Recalienta". Posteriormente, alcanzó mayor reconocimiento con "No soy yo", en colaboración con el rapero puertorriqueño Darell.

Su álbum debut, ¿Tú crees en mí?, fue lanzado el 31 de mayo de 2022. Fue certificado platino por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) y alcanzó el top 50 en España. El álbum generó los sencillos "Como si no importara", "Rápido Lento", "Cuatro veinte" e "Intoxica", que ingresaron en el top 10 del Argentina Hot 100 de Billboard. En 2023, lanzó su segundo álbum de estudio, .MP3, con influencias de la década de 2000.