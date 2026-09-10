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El paranaense Zetaking lanza su EP "Sublimación"

Siete canciones nacidas de una idea íntima: transformar en arte todo aquello que dejó una marca en Zetaking.

10 de septiembre 2026 · 15:31hs
El paranaense Zetaking lanza su EP Sublimación

El paranaense Zetaking lanza su EP "Sublimación"

Elementos del rock, una construcción instrumental marcada y un recorrido sonoro que cambia junto con la historia. El EP "Sublimación" comienza roto, se sumerge en la memoria y termina abriendo un momento final de trap. Es el trabajo más personal del paranense Zetaking.

Sublimación es el trabajo más personal de Zetaking. Siete canciones nacidas de una idea íntima: transformar en arte todo aquello que dejó una marca. El título toma la noción psicológica de la sublimación y la lleva a la historia de Zeta: darle un destino creativo al dolor, las pérdidas y los recuerdos, pero también a los encuentros, los sueños cumplidos y los momentos que ayudaron a reconstruirlo. Cada canción contiene un fragmento real de su vida. Por eso Zetaking no es solamente un personaje artístico, sino una extensión de la persona que existe detrás.

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“Sublimación no cuenta cómo Zeta dejó de sentir dolor, sino cómo consiguió darle otro destino a todo aquello que alguna vez le dolió”, contó el cantante a UNO.

Ansiedad abre el EP desde el momento de mayor fragilidad de Zeta. Nace de su regreso a Argentina y de la imposibilidad de reencontrarse con una persona fundamental de su pasado. Volver al lugar de origen no recuperó lo que había quedado atrás: hizo todavía más visible la ausencia. ZETAKING La atmósfera triste, instrumental y atravesada por el rock instala la herida desde la que empieza todo el recorrido.

El mismo outfit negro, la corbata roja y el micrófono conectan los capítulos. Zeta no se convierte en otra persona: sigue llevando la misma historia. Lo que cambia es su forma de habitarla. El recorrido va del callejón al mar y de la inmovilidad al movimiento.

Zetaking canciones Música
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