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El Coro de la Ciudad festeja sus 30 años en el Teatro 3 de Febrero

El sábado 12 de septiembre, a las 21, el Teatro 3 de Febrero recibirá una nueva edición del Ciclo de Encuentros Corales

10 de septiembre 2026 · 12:35hs
El Coro de la Ciudad celebra tres décadas de trayectoria

El Coro de la Ciudad celebra tres décadas de trayectoria

El sábado 12 de septiembre, a las 21, en el Teatro 3 de Febrero se llevará a cabo una nueva edición del Ciclo de Encuentros Corales, organizado por el Coro de la Ciudad, que este año celebra sus 30 años de trayectoria.

El Coro de la Ciudad celebra sus 30 años

La actividad tendrá entrada libre y gratuita y contará con la participación del Coro de la Ciudad, el Taller Coral del Sindicato de Luz y Fuerza de Entre Ríos, el Coro Voces en Obra del Colegio de Arquitectos de Entre Ríos Regional ONO y el Coro Polifónico de Adultos de la Escuela Coral N.º 1 Coral Mario Monti.

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El encuentro busca poner en valor el trabajo que realizan las agrupaciones corales de Paraná, Entre Ríos y la región, generando un espacio para compartir repertorios, experiencias y distintas maneras de acercarse al canto colectivo.

En esta edición, el Coro de la Ciudad tendrá además un motivo especial para celebrar: sus tres décadas de recorrido. Dentro del programa Todas las Voces, la agrupación interpretará obras vinculadas con la música popular y el repertorio coral, entre ellas El Coro de la Ciudad, de Gustavo Sattler; El valle y el volcán, de María Elena Walsh; Manchai puito (Two Little Doves); Tiempo del jacarandá, de Eduardo Falú y Osiris Rodríguez Castillo; y Soy entrerriano, de Linares Cardozo.

La dirección estará a cargo de Eliseo Almada, con asistencia de dirección de Candelaria Acutain y asistencia instrumental de Ángel Oscar Giles.

También será parte de la noche el Taller Coral del Sindicato de Luz y Fuerza de Entre Ríos, dirigido por Jesús Galiussi, con preparación vocal de Lucrecia Dalila Martínez. La agrupación ofrecerá un repertorio integrado por Recuerdos de Ipacaraí, Zamba para olvidar, Canción de Puerto Sánchez, Ella ya me olvidó y Hoy.

Por su parte, el Coro Voces en Obra, perteneciente al Colegio de Arquitectos de Entre Ríos Regional ONO, llegará con versiones corales de canciones de Fito Páez, Divididos, Charly García, Julio César Rutigliano y Andrés Calamaro. La agrupación cuenta con dirección general de Leandro Nicolás Gómez y técnica vocal de Paola Almada, y sumará músicos invitados en saxo, guitarra, bajo y percusión.

La programación se completará con el Coro Polifónico de Adultos de la Escuela Coral N.º 1 Coral Mario Monti, bajo la dirección de Eduardo Retamar, preparación vocal de Cecilia Leyes, asistencia de dirección de Alan Dunand, Carolina Montiel, Miguel Gómez y Melina Schepens, y Gonzalo Juárez en piano. Su repertorio incluirá obras de Ricardo Soulé, Jorge Fandermole, Joaquín Dávila, Ramón Ayala y César Isella.

El director del Coro de la Ciudad de Paraná y del programa municipal Todas las Voces, Eliseo Almada, destacó que el ciclo tiene como propósito generar encuentros entre distintos organismos corales y fortalecer el canto comunitario.

Así, la celebración de los 30 años del Coro de la Ciudad se convertirá también en una celebración colectiva: distintas voces, repertorios y recorridos se encontrarán sobre el escenario del Teatro 3 de Febrero para compartir con el público una expresión artística que tiene en la comunidad uno de sus principales protagonistas.

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Coro de la Ciudad Teatro 3 de Febrero
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