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Diamante: los acusados del crimen de Barreto seguirán en la cárcel y hubo incidentes en Tribunales

Familiares, amigos y vecinos de Sebastián Barreto se movilizaron para exigir justicia. Durante el traslado de los cinco detenidos hacia la Unidad Penal de Paraná hubo empujones

10 de septiembre 2026 · 15:01hs
Diamante: los acusados del crimen de Barreto seguirán en la cárcel y hubo incidentes en Tribunales

Video e imágenes gentileza Dante Grandolio

Se registraron incidentes durante el traslado de los cinco detenidos por el homicidio de Sebastián Barreto, ocurrido el 15 de julio en Diamante. Los hechos ocurrieron este jueves 10 de septiembre, luego de una movilización encabezada por la familia de la víctima en la plaza San Martín de la ciudad.

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Barreto, de 31 años, fue asesinado a puñaladas la noche del 15 de julio. Por el violento episodio hay cinco personas detenidas, entre ellas un exjugador de Colón de Santa Fe, Santiago S., quien actualmente tendría 36 años.

Como contó UNO, el ataque ocurrió en la esquina de Belgrano y Doctor Materi, en pleno centro de Diamante. Aunque el hecho ocurrió mientras miles de personas celebraban el triunfo de la Selección argentina sobre Inglaterra, los investigadores descartaron que el homicidio estuviera relacionado con los festejos.

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La autopsia

La autopsia determinó que sufrió numerosos golpes y una profunda lesión provocada por un elemento cortopunzante que afectó el pulmón derecho y estructuras vasculares vitales. Días después la Policía realizó cuatro allanamientos simultáneos en distintos barrios de Diamante y detuvo a cinco hombres de 50; 45; 36; 25 y 23 años.

Entre ellos se encuentra Santiago S., un exfutbolista de 36 años que tuvo un paso por Colón de Santa Fe. Durante los procedimientos se secuestraron armas de fuego, armas blancas, dos vehículos, teléfonos celulares y prendas de vestir.

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