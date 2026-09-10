Procesaron y dictaron prisión preventiva para Daniel Rosatelli

El juez federal de Paraná, Leandro Ríos, dictó el procesamiento con prisión preventiva de Daniel Alejandro Rosatelli junto a otros cuatro integrantes de una presunta organización criminal, por el transporte de más de 1.345 kilogramos de marihuana. La resolución judicial les atribuye haber coordinado la adquisición, el acondicionamiento y el traslado del cargamento de estupefacientes interceptado en La Paz el 13 de febrero, además de disponer embargos millonarios sobre sus bienes.

Rosatelli fue vinculado al expediente que se originó el 13 de febrero de este año a partir del secuestro de 1.345 kilos de marihuana en un en el utilitario Citroën Jumper en un camino rural de San Gustavo, en el departamento La Paz. En la causa hay otras seis personas investigadas. Actualmente, el letrado se encuentra detenido en la Unidad Penal N° 1 de Paraná (en un pabellón para policías)

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La resolución judicial

Este jueves 10 el Juzgado Federal N° 1 de Paraná formalizó el procesamiento con prisión preventiva de Daniel Alejandro Rosatelli, oficial de la Policía de Entre Ríos y abogado matriculado. La medida, que incluye embargos millonarios sobre los bienes de los imputados, alcanza también a los coautores Martín Reynaldo Germán Pelizzari, Claudio David Luna, Alan Josías Gabriel Favieri y José Belén Favieri, además de identificar la participación de otros colaboradores en el entramado.

Bajo el rigor de la Ley N° 23.737, el magistrado les atribuye la coordinación, adquisición y acondicionamiento del cargamento. El pliego de cargos técnicos incluye transporte organizado de estupefacientes; falsificación de documentos públicos; violencia coactiva y amenazas y lesiones graves agravadas por el riesgo de vida de la víctima.

Los 1.345 kilos de estupefacientes

El hecho central que precipitó la caída de la organización ocurrió el 13 de febrero de 2026. En el paraje Camino del Borello y Ruta Nacional N° 12, cercanías de La Paz, se interceptó la "unidad de carga": una furgoneta Citroën Jumper blanca que transportaba 1.345,51 kilogramos de marihuana distribuidos en 1.716 ladrillos. La investigación técnica permitió establecer que la logística criminal fue diseñada minuciosamente por Rosatelli, quien aportó los fondos para la adquisición del vehículo. Para blindar la operación, la presunta organización ejecutó una maniobra de elusión de controles que incluyó el uso de una chapa patente falsa ocultando que el vehículo poseía un pedido de secuestro por estafa y el despliegue de una camioneta Toyota Hilux que operaba como "auto-guía" para alertar sobre retenes policiales en la ruta.

La instrucción judicial logró sintetizar un evento violento previo como una pieza táctica fundamental para el éxito del tráfico. El 12 de noviembre de 2025, tres meses antes del decomiso, Rosatelli irrumpió en la sede de la ONG Suma de Voluntades en Paraná. Allí agredió a Sixto Ramón Maciel, utilizando un arma de fuego para golpear su cabeza contra una pared, provocándole un traumatismo encéfalo-craneano con riesgo de vida. Este ataque no sería un hecho aislado de criminalidad común, sino una acción necesaria para garantizar la impunidad de la logística: el móvil fue coaccionar a Jonatan Emanuel Barbieri para que retirara una denuncia por estafa vinculada a la furgoneta Citroën Jumper, radicada apenas una hora antes. Mediante esta violencia coactiva, el comisario buscaba asegurar la disponibilidad del vehículo para el transporte de la droga y neutralizar cualquier alerta judicial sobre la unidad de carga.

Reconocido

El letrado es reconocido en ámbitos tribunalicios por ejercer la defensa de los uniformados que son acusados por diferentes delitos cometidos en cumplimiento de sus funciones. Por ejemplo, fue el defensor de los policías Oscar Ricardo Molina y Diego Sebatián Íbalo que fueron absueltos en juicio por la muerte de Gabriel Guzmán (ocurrida en septiembre de 2017 en barrio Capibá). También integra la defensa de dos policías sospechados por la muerte de Ariel Goyeneche, ocurrida el 12 de febrero de 2024. Se trata de Lisandro José María Romero y David Diego Ismael Vázquez.