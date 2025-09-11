Zetaking, el trapero que volvió a Paraná para una noche única

El trapero paranaense, Zetaking , reside en Miami desde hace cuatro años. Esta semana volvió a Paraná para hacer una presentación única en su ciudad natal. Estará el viernes 12 en Boston Beer Pub y espera ser una noche movida y emotiva.

La vuelta

"Le hice una sorpresa a mi mamá, ella no me había podido ir a visitar en cuatro años. Imaginate cómo estaba. Extrañaba tanto mi ciudad", contó Zetaking en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7) ya que su llegada a la capital provincial fue encubierta, en complicidad con una amiga. Este viernes se presentará en Boston Beer Pub por primera vez luego de cuatro años fuera de su ciudad natal. A partir de las 21, desplegará sus canciones que ha escrito y presentado en norteamérica.

En 2016 comenzó a rapear en las plazas de Paraná, donde se reunía con otros raperos. Actualmente busca incursionar como representante de otros artistas ya que considera que es una buena fuente de ingreso y un modo de ayudar a sus colegas. Sin embargo, tiene su faceta como compositor para otros cantantes: "Cuando escribo trato de contar historias. A mí me gusta contar sobre inspiraciones del pasado, de momentos que estoy viviendo. Y cuando compongo para otros artistas, trato de personificarlos. Escuchar un poco los ritmos y las melodías de los otros". Por ejemplo, Zetaking escribió una canción para una artista chilena llamada Soulfía que se titula "No Hay Vuelta atrás".

"Uno de mis más grandes sueños es poder dedicarme 100% de la música, poder vivir realmente de la música, poder dedicarle toda mi energía y mi tiempo a esto que es lo que más disfruto hacer", concluyó. Zeta estará en Paraná durante dos semanas y luego viajará a Buenos Aires para grabar un EP: "Creo que para fin de año estará saliendo".

Un paranaense en Miami

En diciembre de 2021, Augusto vacacionó en Los Ángeles ya que su papa vivió un tiempo en norteamérica y allí fue que decidió quedarse. Vio oportunidades, otras condiciones de vida y posibilidades de crecer en el ámbito que tanto ama: "Iba bastante para allá de chico y una vez que conocí me empezó a gustar muchísimo más" dijo y agregó: "acá fue donde realmente conecté con la música". Para poder mantenerse, trabajó de lo que podía: mesero, ayudante de cocina, atención al público, bachero, y demás. Siempre con un mismo objetivo: crecer en el ámbito musical. "Mientras tanto fui desarrollando toda mi carrera artística y empecé a componer canciones". Una de las posibilidades que le dio este lugar, es poder conocer a artistas del género urbano reconocidos como Duki, Nicki Nickole, Emilia y poder ir a sus shows.