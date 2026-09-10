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"Arte en Conexión" presenta una noche dedicada al universo del Indio Solari

La sexta fecha del ciclo “Arte en Conexión” reunirá a Las Ricoteras y Scaramanzia y su Danza para celebrar la obra y la estética vinculada al universo ricotero

10 de septiembre 2026 · 13:53hs
Arte en Conexión presenta una noche dedicada al universo del Indio Solari

El universo del Indio Solari y la cultura ricotera tendrán su propio encuentro en Paraná. El viernes 18 de septiembre, a las 20:30, el ciclo “Arte en Conexión” tendrá su sexta fecha del año con un homenaje que reunirá música, danza y estética en el Domo 360º del Mirador TEC.

Las Ricoteras y Scaramanzia se unen para homenajear al Indio Solari

La propuesta estará a cargo de Las Ricoteras y Scaramanzia y su Danza, dos proyectos que compartirán la presentación para recorrer distintas expresiones vinculadas a la obra de Carlos Solari y al imaginario construido alrededor de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

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El ciclo es organizado por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), a través del Departamento Cultura de la Secretaría de Integración y Cooperación, y el Gobierno de Entre Ríos, mediante la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación.

La fecha surgió a partir de una convocatoria destinada a homenajear a Solari y a la denominada “cultura ricotera”, entendida como un fenómeno social que construyó una identidad propia a través de la música, la poesía y la estética. En esta oportunidad, el foco estará puesto especialmente en la música y la estética, a partir del cruce entre rock y danza Tribal Fusión.

Scaramanzia y su Danza, integrada por Andrea Chappuis, Clarisa Cointry, Juliana Bastida, Marina Veloz y Florencia Cointry, trabaja con el Tribal Fusión, un estilo contemporáneo que combina elementos de la danza del vientre con diferentes influencias culturales y artísticas.

Por su parte, Las Ricoteras reúne a músicas provenientes de distintos proyectos para interpretar repertorio del Indio Solari y Los Redondos. La formación está integrada por Camila Ramira, Sofía Silva, Carola Aramburu, Romina González, Alex Tallone y Lautaro Rodríguez.

La jornada tendrá lugar en el Domo 360º del Mirador TEC, ubicado en el Parque Tecnológico, dentro del predio del Centro Provincial de Convenciones. El ingreso será libre y gratuito, por orden de llegada, con capacidad limitada. También se solicitará un aporte voluntario para colaborar con los artistas.

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Arte en Conexión Indio Solari
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