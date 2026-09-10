Homicidio de barrio Humito: otorgan domiciliaria al principal acusado y su compañero

La Justicia otorgó la domiciliaria con tobillera a Elías Monzón Rojas, acusado del homicidio de Sebastián Ibarra. Su amigo quedó fuera de la imputación como coautor.

La investigación por la balacera ocurrida en barrio Humito, en Paraná, que terminó con la muerte de Sebastián Ibarra y dejó a otras dos personas heridas, sumó nuevas definiciones judiciales para los dos principales imputados.

El hecho ocurrió el domingo 19 de julio tras el final del partido final del Campeonato Mundial de Fútbol 2026. Según supo UNO, Laureano Agustín Sosa y Elías Nahuel Monzón Rojas, consiguieron continuar el proceso con arresto domiciliario. Este último lo hará con tobillera electrónica, ya que es sindicado como el autor del disparo mortal. Sosa, en tanto, quedó de momento afuera de la imputación como coautor.

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En primer lugar, el martes el juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, dispuso la prórroga de la prisión preventiva impuesta a Sosa por un plazo de 60 días. Sosa estuvo detenido en la Unidad Penal N° 1 de Paraná hasta el martes, cuando el juez morigeró la modalidad a arresto domiciliario, tras un acuerdo presentado por el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Juan Manuel Pereira, y la defensa técnica ejercida por el abogado Javier Aiani. El arresto domiciliario se cumplirá en una vivienda bajo la custodia de G.L como garante, con la estricta prohibición para Sosa de salir del inmueble.

Según explicó el fiscal, la morigeración del arresto en prisión preventiva a la modalidad domiciliaria se basó en que con el avance de la investigación se demostró que el grado de participación de Sosa en los hechos fue significativamente menor al sostenido en las primeras instancias del caso.

Explicó que la persona lesionada que recientemente fue dada de alta médica declaró de forma concluyente diferenciando el accionar de los imputados, señalando que quien le disparó directamente fue el coimputado Monzón Rojas con un arma de fuego calibre 9 mm.

Además, explicó que las pericias balísticas determinaron que en el hecho se emplearon solo dos armas de fuego (calibres 22 y 9 mm). Asimismo, los peritajes de dermotest en la vestimenta de quien se enfrentó físicamente con Sosa resultaron negativos para pólvora, corroborando los relatos testimoniales de que dicho involucrado no disparó y la versión de Sosa de haber sufrido agresiones sin haber ejecutado los disparos investigados.

Agregó que, durante el suceso, Sosa recibió un disparo en el abdomen y diversos golpes en la cabeza y el rostro. Debido a estas lesiones, el imputado continúa bajo tratamiento médico con curaciones y el uso obligatorio de una faja protectora, lo cual fue considerado un motivo razonable para que prosiga su proceso bajo la modalidad domiciliaria.

Finalmente, se indicó que a pesar de que aún restan incorporar informes de Criminalística y realizar entrevistas a otros testigos identificados en cámaras de seguridad, el tribunal evaluó que el arresto domiciliario bajo la supervisión de la garante garantiza la sujeción del imputado y evita cualquier entorpecimiento de la investigación.

Monzón Rojas, con tobillera

Este miércoles, el juez Vergara dispuso la prisión domiciliara para Elías Nahuel Monzón Rojas con la utilización de una tobillera electrónica. Hasta que el dispositivo esté disponible, permanecerá alojado en la Unidad Penal Nº1 de Paraná. Cabe señalar que una de las personas heridas señaló a Monzón Rojas fue el autor del disparo mortal.

El hecho

El 19 de julio de 2026, aproximadamente a las 20, Elías Nahuel Monzón Rojas se encontraban efectuando disparos al aíre en el patio frontal del domicilio sito en calle Estado de Palestina s/n a pocos metros de Cura Gil Obligado. Fue entonces que un vecino le solicitó que deponga su actitud ya que había niños, y que con dicha actitud estaba poniendo en peligro la vida de ellas y de los demás vecinos.

Pese a ello, continuó con su accionar, ocasión en la cual Monzón portando una arma de fuego calibre 9x19 al advertir que se acercaba Sebastián Alberto Ibarra -quién tenía un palo en la mano-,, Monzón le efectuó un disparo en la cabeza que le ocasionó la muerte. Luego hirió a oro vecino y a un chico de 13 años en la pierna. En el lugar se secuestraron 13 vainas servidas calibres .9 milímetros y .22, no así las armas.