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Cayó una avioneta de fumigación en un campo del sur entrerriano y hospitalizaron al piloto

El accidente ocurrió este jueves en una zona rural cercana a Ceibas. El piloto fue asistido en el lugar y trasladado al Hospital Centenario de Gualeguaychú. La aeronave tuvo un principio de incendio que fue controlado por Bomberos Voluntarios.

10 de septiembre 2026 · 15:41hs
Cayó una avioneta de fumigación en un campo del sur entrerriano y hospitalizaron al piloto

Cayó una avioneta de fumigación en un campo del sur entrerriano y hospitalizaron al piloto

Una avioneta utilizada para tareas de fumigación cayó este jueves a la siesta en un establecimiento rural de la zona sur de Entre Ríos, cerca de Ceibas. El piloto fue asistido tras el impacto y posteriormente trasladado al Hospital Centenario de Gualeguaychú. Hasta el momento no se informó oficialmente su identidad ni la gravedad de las lesiones.

El siniestro se produjo poco antes de las 13.30, en inmediaciones del establecimiento Las Marías. Se trata de un sector rural al que se accede desde la Autovía Nacional 14, a la altura del kilómetro 25, y luego a través de un camino vecinal durante unos 20 kilómetros.

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El operativo tras la caída

A las 13.34, una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas partió hacia el lugar para intervenir en la emergencia. Al arribar, los equipos constataron que la aeronave había sufrido un principio de incendio, que pudo ser controlado.

De acuerdo con la información preliminar, la avioneta era utilizada para tareas de aplicación de fertilizantes. También intervino personal policial, que inició las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo la caída.

Trasladaron al piloto a Gualeguaychú

Como consecuencia del impacto, el piloto recibió asistencia en el lugar y luego fue derivado al Hospital Centenario de Gualeguaychú.

Las primeras informaciones señalaron que el hombre presentaba golpes y heridas, aunque hasta el momento las autoridades no brindaron precisiones oficiales sobre la gravedad de las lesiones ni sobre su estado de salud. Tampoco se dio a conocer su identidad.

Mientras continúa el trabajo de los equipos de emergencia, las causas que provocaron la caída de la aeronave son materia de investigación.

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