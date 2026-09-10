Cotapa, en manos de sus trabajadores, inauguró su quinto local en Paraná

A pocos meses de su recuperación para los trabajadores Cotapa fortalece sus canales de venta en Paraná e inauguró su quinto local, en una fecha especial

A pocos meses de su recuperación para los trabajadores Cotapa fortalece sus canales de venta en Paraná e inauguró su quinto local, en una fecha especial

A pocos meses de su recuperación para los trabajadores Cotapa fortalece sus canales de venta en Paraná e inauguró su quinto local, en una fecha especial

A pocos meses de su recuperación para los trabajadores Cotapa fortalece sus canales de venta en Paraná e inauguró su quinto local, en una fecha especial

A pocos meses de su recuperación para los trabajadores Cotapa fortalece sus canales de venta en Paraná e inauguró su quinto local, en una fecha especial

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A pocos meses de su recuperación para los trabajadores Cotapa fortalece sus canales de venta en Paraná e inauguró su quinto local, en una fecha especial

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A pocos meses de su recuperación para los trabajadores Cotapa fortalece sus canales de venta en Paraná e inauguró su quinto local, en una fecha especial

A pocos meses de su recuperación para los trabajadores Cotapa fortalece sus canales de venta en Paraná e inauguró su quinto local, en una fecha especial

La Cooperativa de Trabajo Cotapa Limitada inauguró este jueves un nuevo local, el quinto punto de venta de la cooperativa en Paraná, un nuevo paso en el proceso de crecimiento y fortalecimiento desde su recuperación para los trabajadores .

En la actualidad, Cotapa es el sustento de más de 80 familias, entre asociados y trabajadores vinculados a través de otras cooperativas. A su vez, su actividad moviliza una red de distribuidores, transportistas, proveedores y otros actores relacionados a la cadena productiva y comercial.

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El nuevo punto de venta se encuentra en el Mercado centra, en calle Perú 38, que atenderá de lunes a viernes 8 a 13 y de 16 a 20, y los sábados de 8 a 12.30. Este espacio se suma a los puntos de venta activos en la ciudad: en Almafuerte 1251; Villaguay 711, en Mercado Sud; Juan M. Gutiérrez 1993, en barrio San Agustín; y el punto de venta de la Feria de Salta y Nogoyá.

En la apertura se hizo degustación de productos y se difundió la información sobre días de promociones:

Los lunes habrá un 10% de descuento para estudiantes que utilizan Unipase.

Los miércoles, un 10% para jubilados

Los sábados, a partir del 12, se incorporará un 10% de descuento para docentes de tod os los niveles.

Fecha significativa

La fecha elegida es significativa ya que los 10 de septiembre se celebra el Día del Trabajador d ela Industria Láctea, en conmemoración a la creación del Sindicato Argentino de Trabajadores de la Industria Lechera (Satil), el 10 de septiembre de 1944.

El gremio, iniciado por un grupo de obreros en Buenos Aires fue el principal defender los derechos laborales y reivindicaciones del sector. En enero de 1954 se realizó el primer congreso nacional que unió a las asociaciones dispersas en el país.

En este día se homenajea a quienes elaboran productos esenciales a partir de la leche: , quesos, manteca, yogur y dulce de leche, y se reconoce el esfuerzo diario para mantener estrictas normas de higiene y seguridad alimentaria en las plantas de producción.

“Para nosotros es una enorme alegría poder dar este nuevo paso, y hacerlo además en el Día del Trabajador Lácteo tiene un significado muy especial. Después de todo el camino recorrido, poder seguir proyectando el futuro de Cotapa nos llena de orgullo”, expresó Carlos Strada, Presidente de la Cooperativa.