FICER: proyectarán "Lejos de los árboles", la nueva película de Meritxell Colell Aparicio

El largometraje de la directora catalana Meritxell Colell Aparicio se proyectará por primera vez en el país en el FICER

El cine de autor español tendrá una presencia destacada en la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER). En ese marco, “Lejos de los árboles”, el nuevo largometraje de la directora catalana Meritxell Colell Aparicio, tendrá su estreno en Argentina dentro de la sección Panorama Internacional.

El FICER se realizará del 24 al 29 de noviembre y es organizado por el Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) , junto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER) .

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La llegada de la película a Paraná se produce luego de un importante recorrido internacional. “Lejos de los árboles” tuvo su estreno mundial en el Festival de Locarno, uno de los encuentros cinematográficos más prestigiosos de Europa, donde obtuvo el Premio FIPRESCI de la crítica internacional.

La película forma parte de la trayectoria de una de las voces más reconocidas del cine de autor español contemporáneo. Colell Aparicio debutó con “Con el viento” (2018), película que tuvo su estreno en la Berlinale y que recibió la Biznaga de Plata a Mejor Película Española en el Festival de Málaga.

En 2023, la directora volvió a ser reconocida en Málaga por “Dúo”, producción por la que obtuvo el premio a Mejor Dirección. Su obra se caracteriza por una mirada íntima y por el interés en explorar temas como el territorio, la memoria, los vínculos afectivos y el exilio.

Nacida en Barcelona en 1983, Colell Aparicio es directora, guionista, montadora y docente. Forma parte de una generación de cineastas catalanas contemporáneas que logró proyectar sus trabajos más allá de España y consolidar una mirada propia dentro del cine independiente.

Con la incorporación de “Lejos de los árboles”, el FICER vuelve a tender puentes entre la producción audiovisual entrerriana y las cinematografías de otras partes del mundo. La sección Panorama Internacional suma así una película de recorrido internacional y acerca al público local una obra que llega a la provincia después de su reconocimiento en uno de los principales festivales de cine de Europa.

Durante seis jornadas, el festival volverá a reunir películas, realizadores, públicos y trabajadores del sector audiovisual en distintos espacios de Entre Ríos, con una programación que busca fortalecer el cine como espacio de encuentro, circulación y diversidad de miradas.