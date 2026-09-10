La asociación civil ASÍ Basta abre una convocatoria en Paraná para sumarse

La asociación civil ASÍ Basta abre una convocatoria en Paraná para fortalecer la prevención del abuso sexual en infancias y adolescencias.

La asociación civil ASI Basta , que nació en 2015, busca sumar personas que quieran aportar tiempo, conocimientos, experiencias e ideas. El objetivo es ampliar un espacio de prevención, concientización y acompañamiento.

La asociación civil busca sumar personas que quieran sumarse a ASI Basta. El objetivo es ampliar un espacio de prevención y acompañamiento sobre el abuso sexual.

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Así Basta de Paraná, una organización que desde 2015 trabaja en la prevención y promoción de derechos frente al abuso sexual en infancias y adolescencias, abrió una convocatoria para sumar nuevos integrantes. La propuesta está dirigida a personas con o sin formación profesional que tengan compromiso y sensibilidad para abordar una temática que, según remarcan, todavía permanece atravesada por el silencio.

En diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), Azul Otorgués, integrante de Así Basta, explicó que la organización surgió a partir de la inquietud de tres mujeres que advirtieron la necesidad de comenzar a hablar sobre el abuso sexual infantil y adolescente.

“Tenemos una necesidad justamente de visibilizar un tema que hasta el día de hoy es muy silenciado”, señaló. En ese sentido, remarcó la importancia de generar espacios para conversar “sin prejuicios”, promover la concientización y evitar que las situaciones queden naturalizadas o reducidas a rumores.

La asociación no nació a partir de un caso particular, sino de la preocupación por la falta de visibilidad de una problemática que requiere prevención y acción. “No queremos que quede todo en un rumor de pueblo o que conocemos a las víctimas y a los victimarios, pero no se hace nada al respecto”, sostuvo Otorgués a UNO.

Actualmente, Así Basta está conformada por entre 10 y 11 integrantes. La convocatoria surgió, entre otros motivos, a partir del crecimiento que tuvieron sus redes sociales luego de su participación en una maratón realizada en la zona. Ese movimiento les permitió llegar a más personas y plantear la posibilidad de ampliar el equipo.

Quiénes pueden sumarse

Uno de los puntos que destacan desde la organización es que no es necesario contar con un título profesional para participar. La convocatoria está abierta a personas que puedan aportar desde distintos conocimientos, experiencias y capacidades.

“Lo que más nos interesa es la disponibilidad y la sensibilidad. No hay un requisito respecto a tener un título, sino acompañar, estar y tomar esta temática como lo que es: una temática sensible”, explicó la integrante de Así Basta.

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La intención es construir colectivamente un espacio que pueda sostener las acciones de prevención durante los próximos años. Para ello, consideran fundamental incorporar personas comprometidas que puedan aportar tiempo, ideas y herramientas.

Además de las reuniones internas, la organización realiza talleres y acciones de prevención y promoción en distintos ámbitos. También recibe consultas a través de sus redes sociales de personas que atraviesan procesos de denuncia, situaciones judiciales o que simplemente necesitan un primer espacio de escucha ante una revelación.

“Nos pueden contactar para hacer un acompañamiento, si están pasando por un proceso judicial, por procesos de denuncia o simplemente ante una revelación, en ese primer contacto que quieren tener con nosotros para poder contar sus situaciones”, detalló Otorgués.

Talleres y una jornada prevista para noviembre

Así Basta también desarrolla talleres destinados a escuelas secundarias y otras instituciones que solicitan actividades vinculadas con la prevención del abuso sexual en infancias y adolescencias.

En ese marco, la organización prepara una jornada para el 19 de noviembre, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil. La propuesta incluirá distintos disertantes y tendrá como objetivo generar un espacio de encuentro y conversación sobre las herramientas necesarias para seguir visibilizando la problemática. La actividad será difundida próximamente a través de las redes sociales de la organización.

Actualmente, Así Basta no cuenta con una sede física y sus integrantes mantienen reuniones de manera virtual. Quienes quieran conocer más sobre la convocatoria, participar del equipo, solicitar un taller o realizar una consulta vinculada con acciones de prevención y promoción pueden comunicarse a través de sus redes sociales.