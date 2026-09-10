Independiente de Villa del Rosario reclama dinero por los derechos de formación de Nicolás Reniero. El delantero dio sus primeros pasos en la institución entrerriana antes de llegar al fútbol profesional.

Un club de Entre Ríos aparece entre los embargos que complican a San Lorenzo.

San Lorenzo recibió tres nuevos embargos que, en conjunto, superan los 650.000 dólares y vuelven a poner en escena las dificultades económicas que arrastra la institución. Entre los reclamos aparece uno con un particular vínculo entrerriano: Independiente de Villa del Rosario, del departamento Federación, exige el pago correspondiente a los derechos de formación de Nicolás Reniero, futbolista que dio sus primeros pasos en ese club.

El reclamo de la institución entrerriana representa una cifra equivalente a 113.145 dólares y forma parte de las nuevas medidas judiciales que afectan al Ciclón. Independiente de Villa del Rosario trabó un embargo por 68.678.400 millones de pesos, a los que se sumaron 105 millones de pesos en concepto de intereses y costas.

El club entrerriano que aparece en la lista

Un club de Entre Ríos aparece entre los embargos que complican a San Lorenzo.

Independiente de Villa del Rosario es una institución que se desempeña en la Primera División del fútbol de Chajarí y que tuvo entre sus filas a Reniero durante sus primeros años como futbolista. El delantero comenzó allí su recorrido antes de continuar su carrera en otras instituciones y llegar al fútbol profesional.

El vínculo con San Lorenzo se produjo años después, pero ahora aquella historia deportiva volvió a aparecer por una cuestión económica. El club entrerriano reclama el dinero que le corresponde por los derechos de formación del jugador, una herramienta que busca reconocer el aporte de las instituciones que participan en el desarrollo de los futbolistas durante sus etapas formativas.

El reclamo se originó porque San Lorenzo no habría abonado esos derechos en tiempo y forma. El monto reclamado derivó finalmente en una medida de embargo sobre los bienes o ingresos de la institución azulgrana.

Tres nuevos embargos para San Lorenzo

El reclamo de Independiente de Villa del Rosario es uno de los tres embargos que San Lorenzo recibió en los últimos días. El más importante corresponde al futbolista Gonzalo Maroni, quien reclama 261.250 dólares, además de otros 83.000 dólares en concepto de honorarios profesionales.

El segundo embargo fue solicitado por Alan Ignacio Poch, representante de Bruno y Mauro Pittón, quienes llegaron a San Lorenzo en 2019. En este caso, el reclamo contempla un capital de 175.000 dólares, más 52.500 dólares correspondientes a intereses y costas.

El tercer expediente es el que tiene como protagonista a Independiente de Villa del Rosario. En total, los tres reclamos superan los 650.000 dólares y se suman a una situación económica y judicial que San Lorenzo intenta ordenar.

La actual Comisión Directiva sostiene que trabaja sobre las obligaciones pendientes heredadas de gestiones anteriores y busca establecer acuerdos y esquemas de pago que permitan reducir las contingencias económicas del club.