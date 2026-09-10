Social Media Day reunió en Paraná a referentes de la comunicación digital

El Social Media Day reunió en Paraná a profesionales y creadores para debatir sobre inteligencia artificial, redes sociales, creatividad y tendencias digitales.

La propuesta combinó charlas, paneles y espacios de networking para abordar algunos de los principales desafíos que atraviesan actualmente quienes desarrollan estrategias y contenidos para plataformas digitales. Inteligencia artificial, creatividad, tendencias, experiencia del cliente, producción audiovisual y nuevas formas de relacionarse con las audiencias fueron algunos de los ejes que atravesaron la jornada.

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El Social Media Day también funcionó como un punto de encuentro para quienes forman parte del ecosistema digital de Paraná y Entre Ríos. La iniciativa busca trascender la realización de una jornada puntual y consolidar una comunidad que permita conectar a profesionales, marcas, instituciones educativas y referentes de la comunicación, el marketing y la tecnología.

La influencia y los nuevos códigos digitales

La jornada comenzó con la apertura y bienvenida a cargo de Diego Piscitelli y Horacio Piceda. Luego, Juan Marenco y Natalia Alfonso, de Be Influencers, presentaron “¿Y si dejamos de hablar de influencers?”.

La exposición puso el foco en los cambios que atravesó el concepto de influencia en las plataformas digitales. La propuesta fue pensar más allá de la cantidad de seguidores y analizar cómo se construyen actualmente los vínculos entre las personas, las comunidades y las marcas. “La influencia no se compra, se diseña”, fue una de las frases que sintetizó la charla y planteó la necesidad de desarrollar estrategias que contemplen identidad, comunidad y objetivos concretos.

A continuación, Martín Hazan, de AHGency, presentó “No sé lo que quiero, pero lo quiero IA”, una charla centrada en la inteligencia artificial y las transformaciones que genera en la producción de contenidos y en las formas de trabajo. Durante su exposición dejó dos conceptos que marcaron la presentación: “La rebeldía no es una estética, es una decisión con consecuencia” y “No es una era de cambios, es un cambio de era”.

Creadores que producen contenido desde Entre Ríos

Uno de los momentos vinculados directamente con la realidad provincial fue el panel “Crear Contenidos en Entre Ríos”, moderado por María Rocío Rezett.

La mesa reunió a Josefina Laxague, profesora de Educación Inicial y emprendedora; Mica Trocello, técnica en Agroecología; Nicolás Santangelo, profesor de Geografía; y los hermanos Nahuel y Nazareno Vargas González, responsables de Viaje Infinito, proyecto dedicado a generar contenidos sobre viajes en Entre Ríos. Donde todos pudieron compartir su experiencia en el mundo digital.

Los participantes compartieron sus recorridos como creadores de contenido, además de contar cómo lograron convertir sus conocimientos, intereses y experiencias en propuestas para las redes sociales.

El intercambio permitió conocer distintas maneras de producir contenido desde la provincia y los desafíos que aparecen a la hora de construir una identidad propia, sostener una propuesta en el tiempo y generar una comunidad alrededor de los contenidos.

Probar, adaptarse y encontrar nuevas estrategias

La agenda continuó con “Probar también es estrategia”, a cargo de Mindy Yanniello y Marisel Robaldo, vinculadas a Otro Día Perdido, el programa de Mario Pergolini.

Mindy, quien se desempeña como community manager del ciclo, contó el desafío que enfrentaron al momento de llevar la propuesta del programa a las redes sociales y buscar una manera de involucrar a Pergolini con las nuevas dinámicas de las plataformas.

El trabajo no consistió simplemente en trasladar a Internet lo que sucedía en el programa. El objetivo fue encontrar un lenguaje propio para las redes, generar contenidos específicos y lograr que una figura con una extensa trayectoria en los medios pudiera incorporarse a los códigos y tendencias digitales. La experiencia permitió mostrar que las estrategias en redes sociales requieren prueba, adaptación y creatividad. También que detrás de cada contenido existe un proceso de trabajo para encontrar aquello que puede funcionar con una determinada audiencia.

Luego, Alejandro Rostagno abordó la experiencia del cliente y los cambios que atraviesan las marcas al momento de relacionarse con sus públicos.

La jornada también incluyó experiencias vinculadas con los medios y las redes. Evangelina Ramallo y Sebastián Galligo, de 9 Litoral, presentaron “Pareja Entrerriana Mundial”, mientras que Andrés Fiorotto, de RUS Seguros, analizó la comercialización de servicios en la era de la inteligencia artificial.

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IA, creatividad y el desafío de la información falsa

Otro de los espacios estuvo dedicado a la creatividad y reunió a Cristian Cargnello, de Nokoko Art, y José German Salazar Espíndola, de 9 Litoral, para hablar sobre “Creatividad sin límites: IA generativa, video y storytelling digital”. La charla fue moderada por Carolina Cometti.

En el tramo final, Eduardo Ceccotti, de Chequeado, presentó “Cuando tu marca es el blanco: cómo reaccionar cuando lo falso se vuelve viral”. La exposición puso el foco en una problemática cada vez más presente: la velocidad con la que una información falsa puede instalarse en redes sociales y convertirse en un desafío para marcas y organizaciones.

El Social Media Day cerró con una agenda que buscó abordar el presente y futuro de la comunicación digital desde distintas perspectivas. Más allá de las exposiciones, el encuentro permitió generar vínculos entre profesionales, creadores, marcas e instituciones.

La propuesta apunta a que ese intercambio no termine cuando finaliza la jornada. Las ideas, contactos y experiencias compartidas pueden trasladarse luego a proyectos concretos y decisiones profesionales, fortaleciendo una comunidad vinculada con las redes sociales, la comunicación, el marketing y la tecnología en Paraná y Entre Ríos.

Como cierre, Agustina Vivero, conocida como Cumbio, dejó un mensaje para los presentes, ya que no pudo participar de manera presencial. En su intervención abordó los cambios que atraviesa el mundo digital y el impacto de la inteligencia artificial, invitando a reflexionar sobre las nuevas herramientas, sus posibilidades y los desafíos que plantean para quienes trabajan en redes sociales.