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Marcharon en Diamante para exigir justicia por el crimen de Sebastián Barreto

Familiares, amigos y vecinos de Sebastián Barreto, asesinado el 15 de julio en Diamante, marcharon para exigir justicia.

10 de septiembre 2026 · 12:17hs
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Familiares, amigos y vecinos de Sebastián Barreto, asesinado el 15 de julio en Diamante, marcharon para exigir justicia
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Familiares, amigos y vecinos de Sebastián Barreto, asesinado el 15 de julio en Diamante, marcharon para exigir justicia.

Familiares, amigos y vecinos de Sebastián Barreto, asesinado el 15 de julio, se movilizaron este jueves en Plaza San Martín de Diamante para exigir justicia. La causa a cargo de la Fiscalía mantiene a cinco personas detenidas. La manifestación fue encabezada por su madre, Mónica González.

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Barreto, de 31 años, fue asesinado a puñaladas la noche del 15 de julio. Por el violento episodio hay cinco personas detenidas, entre ellas un exjugador de Colón de Santa Fe, Santiago S., quien actualmente tendría 36 años.

Como contó UNO, el ataque ocurrió en la esquina de Belgrano y Doctor Materi, en pleno centro de Diamante. Aunque el hecho ocurrió mientras miles de personas celebraban el triunfo de la Selección argentina sobre Inglaterra, los investigadores descartaron que el homicidio estuviera relacionado con los festejos.

LEER MÁS: Cinco detenidos y secuestro de armas tras allanamientos por el homicidio de un hombre en Diamante

La autopsia

La autopsia determinó que sufrió numerosos golpes y una profunda lesión provocada por un elemento cortopunzante que afectó el pulmón derecho y estructuras vasculares vitales. Días después la Policía realizó cuatro allanamientos simultáneos en distintos barrios de Diamante y detuvo a cinco hombres de 50; 45; 36; 25 y 23 años.

Entre ellos se encuentra Santiago S., un exfutbolista de 36 años que tuvo un paso por Colón de Santa Fe. Durante los procedimientos se secuestraron armas de fuego, armas blancas, dos vehículos, teléfonos celulares y prendas de vestir.

Diamante Justicia Sebastián Barreto
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