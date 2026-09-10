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Detuvieron a un adolescente de 16 años con cocaína y aplicarán el nuevo régimen penal juvenil

Un menor de 16 años fue detenido en Concordia con cocaína fraccionada para su presunta comercialización.

10 de septiembre 2026 · 14:46hs
Detuvieron a un adolescente de 16 años con cocaína y aplicarán el nuevo régimen penal juvenil

Un adolescente de 16 años fue detenido en Concordia durante un operativo policial, luego de ser encontrado con cocaína fraccionada y presuntamente destinada a la comercialización. El procedimiento se realizó en la noche del miércoles 9, en el marco de un “Operativo Saturación” desplegado en distintos barrios de la ciudad.

El hecho ocurrió en el barrio 708, Sector B6, donde efectivos de la Sección Motorizada y de la Sección Cuerpo y Guardia de la Comisaría Sexta divisaron a dos menores.

El presidente Javier Milei reglamentó la Ley 27.801, que estableció el nuevo Régimen Penal Juvenil para adolescentes de entre 14 y 18 años

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Según informó la Jefatura Departamental de Policía, al advertir la presencia de los uniformados, uno de ellos “se descarta de varios envoltorios de nylon”. Ante esta situación, intervino personal de la División Drogas Peligrosas, que realizó una prueba de campo sobre las sustancias encontradas.

El análisis arrojó resultado positivo para cocaína. Como consecuencia del procedimiento, los efectivos secuestraron una piedra de cocaína, 42 dosis de cocaína fraccionada y un teléfono celular.

Por disposición del fiscal de turno, el adolescente de 16 años quedó detenido bajo la imputación de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

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Aplicación del nuevo régimen penal juvenil

El procedimiento adquiere particular relevancia debido a que la detención se produjo bajo el nuevo régimen penal juvenil establecido por la Ley N.º 27.801, que comenzó a aplicarse para los adolescentes alcanzados por sus disposiciones.

En este caso, la intervención de la Justicia se produjo a partir de la edad del adolescente y de la gravedad del delito que se le atribuye. El joven de 16 años quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente, mientras que el otro menor, de 14 años, fue entregado a sus padres.

De esta manera, el operativo realizado en Concordia se convirtió en uno de los primeros procedimientos locales en los que se pone en práctica el nuevo marco legal para adolescentes en conflicto con la ley penal.

Adolescente cocaína Régimen Penal Juvenil
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