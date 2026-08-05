Milo J regresa a la Argentina para cerrar el año

El Estadio Mario Alberto Kempes (de Córdoba) recibirá a Milo J el 5 de diciembre de este año. Será su único show en el país.

Después de recorrer América Latina, Europa y Estados Unidos, Milo J regresará al país para ofrecer su único show en Argentina en 2026 con La Vida Era Más Corta Tour Mundial. El Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, será el escenario elegido el 5 de diciembre para despedir un año.

El 2026 consolidó a Milo J como una de las figuras argentinas de mayor alcance internacional. Hay caminos que sólo cobran sentido cuando vuelven al lugar donde empezaron.

Después de recorrer América Latina, Europa y Estados Unidos, Milo J regresará a la Argentina el próximo 5 de diciembre para despedir el recorrido de 2026 de La Vida Era Más Corta Tour Mundial. El Estadio Mario Alberto Kempes será el escenario del primer show 360° del artista en el país, un formato que debutó meses atrás en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México y que ahora encontrará su primera función frente al público argentino.

El Kempes y otros estadios del mundo

El anuncio se realizó de la misma manera en que se vivirá el concierto: con Milo ubicado en el centro de una conferencia de prensa realizada en el Kempes en formato 360°, rodeado por periodistas e invitados. Una forma de anticipar, desde el primer momento, la propuesta artística que llegará a Córdoba en diciembre.

"Este anuncio es muy especial para mí, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que ha pasado este año con el último álbum. Significará mucho poder compartirlo con toda la gente que lo ha acompañado desde el principio. Tocar acá en el Kempes será una manera de compartir mi agradecimiento hacia todos”, expresó durante la presentación.

El regreso encuentra a Milo después de un año que amplió la dimensión de su obra. En los últimos meses se convirtió en el artista más premiado de una misma edición de los Premios Gardel, publicó Live from NPR's Tiny Desk, un set que ya supera las 15 millones de reproducciones, y llevó La Vida Era Más Corta Tour Mundial por América Latina, Europa y Estados Unidos.

Ese recorrido incluyó, entre otros, dos Estadios Vélez, el Estadio Nacional de Perú, el Estadio Monumental de Chile, cuatro ciudades de España, un histórico show con escenario 360° en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, su debut en el SummerStage de Central Park, en Nueva York, y su primera incursión en Brasil, con presentaciones en Rock in Rio y shows propios en São Paulo.

Volver donde empezó

"Ha sido un año lleno de experiencias increíbles y queríamos terminarlo en nuestro país”, afirmó Milo J. “El Kempes, y Córdoba en especial, representan una oportunidad ideal para que llegue gente de todas las provincias posibles. Queríamos que todos tengan la oportunidad de compartir este momento con nosotros, al margen de la gente que siempre nos escucha en Buenos Aires", agregó.

Ahora el camino vuelve al lugar donde empezó. No como un punto final, sino como una nueva estación de un recorrido que no dejó de crecer. El 5 de diciembre, el Kempes recibirá un concierto pensado para vivir la música desde todos los ángulos y compartir, una vez más, ese encuentro entre Milo y el público que lo acompañó desde el principio.

"Queremos que la gente tenga una experiencia más cercana a mí y a la banda, se lo merecen. Se van a encontrar con un concierto potente, con un show visual muy importante también. Pero sobre todas las cosas, con mucha música. La música siempre manda", concluyó.