Uno Entre Rios | Show | Milo J

Milo J regresa a la Argentina para cerrar el año

El Estadio Mario Alberto Kempes (de Córdoba) recibirá a Milo J el 5 de diciembre de este año. Será su único show en el país.

5 de agosto 2026 · 12:00hs
Milo J regresa a la Argentina para cerrar el año

Milo J regresa a la Argentina para cerrar el año

Después de recorrer América Latina, Europa y Estados Unidos, Milo J regresará al país para ofrecer su único show en Argentina en 2026 con La Vida Era Más Corta Tour Mundial. El Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, será el escenario elegido el 5 de diciembre para despedir un año.

El 2026 consolidó a Milo J como una de las figuras argentinas de mayor alcance internacional. Hay caminos que sólo cobran sentido cuando vuelven al lugar donde empezaron.

La banda se presentará el viernes 14 de agosto, a las 21, en Drake, con un show que recorrerá sus grandes canciones y el nuevo material.

Los Tabaleros llegan a Paraná con una fiesta donde "todo es folklore"

María Becerra celebró el regreso de Virginia Lago y recordó las tardes de televisión junto a su abuela.

María Becerra celebró el regreso de Virginia Lago y recordó las tardes de televisión junto a su abuela

LEER MÁS: Premios Gardel 2026: Milo J ganó el Oro

Después de recorrer América Latina, Europa y Estados Unidos, Milo J regresará a la Argentina el próximo 5 de diciembre para despedir el recorrido de 2026 de La Vida Era Más Corta Tour Mundial. El Estadio Mario Alberto Kempes será el escenario del primer show 360° del artista en el país, un formato que debutó meses atrás en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México y que ahora encontrará su primera función frente al público argentino.

El Kempes y otros estadios del mundo

El anuncio se realizó de la misma manera en que se vivirá el concierto: con Milo ubicado en el centro de una conferencia de prensa realizada en el Kempes en formato 360°, rodeado por periodistas e invitados. Una forma de anticipar, desde el primer momento, la propuesta artística que llegará a Córdoba en diciembre.

"Este anuncio es muy especial para mí, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que ha pasado este año con el último álbum. Significará mucho poder compartirlo con toda la gente que lo ha acompañado desde el principio. Tocar acá en el Kempes será una manera de compartir mi agradecimiento hacia todos”, expresó durante la presentación.

El regreso encuentra a Milo después de un año que amplió la dimensión de su obra. En los últimos meses se convirtió en el artista más premiado de una misma edición de los Premios Gardel, publicó Live from NPR's Tiny Desk, un set que ya supera las 15 millones de reproducciones, y llevó La Vida Era Más Corta Tour Mundial por América Latina, Europa y Estados Unidos.

Ese recorrido incluyó, entre otros, dos Estadios Vélez, el Estadio Nacional de Perú, el Estadio Monumental de Chile, cuatro ciudades de España, un histórico show con escenario 360° en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, su debut en el SummerStage de Central Park, en Nueva York, y su primera incursión en Brasil, con presentaciones en Rock in Rio y shows propios en São Paulo.

Volver donde empezó

"Ha sido un año lleno de experiencias increíbles y queríamos terminarlo en nuestro país”, afirmó Milo J. “El Kempes, y Córdoba en especial, representan una oportunidad ideal para que llegue gente de todas las provincias posibles. Queríamos que todos tengan la oportunidad de compartir este momento con nosotros, al margen de la gente que siempre nos escucha en Buenos Aires", agregó.

Ahora el camino vuelve al lugar donde empezó. No como un punto final, sino como una nueva estación de un recorrido que no dejó de crecer. El 5 de diciembre, el Kempes recibirá un concierto pensado para vivir la música desde todos los ángulos y compartir, una vez más, ese encuentro entre Milo y el público que lo acompañó desde el principio.

"Queremos que la gente tenga una experiencia más cercana a mí y a la banda, se lo merecen. Se van a encontrar con un concierto potente, con un show visual muy importante también. Pero sobre todas las cosas, con mucha música. La música siempre manda", concluyó.

Milo J Kempes Diciembre
Noticias relacionadas
dr. alvarez llega a casa encendida para homenajear a pity alvarez

Dr. Álvarez llega a Casa Encendida para homenajear a Pity Álvarez

Una oportunidad para que Entre Ríos deje de viajar y empiece a convocar

Cuando la cultura también juega de local para impulsar la ciudad

Jimena Barón aseguró que sanó gracias a la terapia y rechazó que una pareja pueda salvar a alguien.

Jimena Barón aseguró que sanó gracias a la terapia y rechazó que una pareja pueda "salvar" a alguien

Del teatro a la televisión: Netflix estrenará una serie sobre la vida de Moria Casán

Netflix presentó el tráiler de "Moria", la serie que recorre la vida de Moria Casán

Ver comentarios

Lo último

Controles parentales: cómo proteger a niños y adolescentes sin resignar su autonomía digital segura

Controles parentales: cómo proteger a niños y adolescentes sin resignar su autonomía digital segura

Industria maderera alerta por pérdida de los empleos que más valor agregan

Industria maderera alerta por pérdida de los empleos que más valor agregan

Entre Ríos: fallo judicial prohibió la distribución de alimentos ultraprocesados en escuelas

Entre Ríos: fallo judicial prohibió la distribución de alimentos ultraprocesados en escuelas

Ultimo Momento
Controles parentales: cómo proteger a niños y adolescentes sin resignar su autonomía digital segura

Controles parentales: cómo proteger a niños y adolescentes sin resignar su autonomía digital segura

Industria maderera alerta por pérdida de los empleos que más valor agregan

Industria maderera alerta por pérdida de los empleos que más valor agregan

Entre Ríos: fallo judicial prohibió la distribución de alimentos ultraprocesados en escuelas

Entre Ríos: fallo judicial prohibió la distribución de alimentos ultraprocesados en escuelas

Las Panteritas debutan en el Mundial U17 con el sueño de hacer historia ante Polonia

Las Panteritas debutan en el Mundial U17 con el sueño de hacer historia ante Polonia

Sólo un papa visitó la Argentina y Paraná estuvo entre los diez destinos elegidos

Sólo un papa visitó la Argentina y Paraná estuvo entre los diez destinos elegidos

Policiales
Horror en Crespo: denuncian que ofrecía a su expareja como prostituta en redes

Horror en Crespo: denuncian que ofrecía a su expareja como prostituta en redes

Ruta 14: una persona herida luego del choque entre dos camiones

Ruta 14: una persona herida luego del choque entre dos camiones

Concordia: incautaron mercadería valuada en más de $580 millones durante un operativo en la Ruta 14

Concordia: incautaron mercadería valuada en más de $580 millones durante un operativo en la Ruta 14

Ruta 130: tres heridos tras chocar una camioneta contra un puente

Ruta 130: tres heridos tras chocar una camioneta contra un puente

Homicidio en Gualeguaychú: mataron a un hombre y hay un detenido

Homicidio en Gualeguaychú: mataron a un hombre y hay un detenido

Ovación
Las Panteritas debutan en el Mundial U17 con el sueño de hacer historia ante Polonia

Las Panteritas debutan en el Mundial U17 con el sueño de hacer historia ante Polonia

Los Pumas buscan dar el gran golpe y escalar en el Ranking de World Rugby

Los Pumas buscan dar el gran golpe y escalar en el Ranking de World Rugby

Thiago Almada dio el sí y River quedó a un paso de cerrar el refuerzo estrella

Thiago Almada dio el sí y River quedó a un paso de cerrar el refuerzo estrella

Martín Palermo se convirtió en el nuevo técnico de Platense tras la salida de Zunino

Martín Palermo se convirtió en el nuevo técnico de Platense tras la salida de Zunino

Iván Gullo se coronó campeón y va por nuevos desafíos

Iván Gullo se coronó campeón y va por nuevos desafíos

La provincia
Entre Ríos: fallo judicial prohibió la distribución de alimentos ultraprocesados en escuelas

Entre Ríos: fallo judicial prohibió la distribución de alimentos ultraprocesados en escuelas

Sólo un papa visitó la Argentina y Paraná estuvo entre los diez destinos elegidos

Sólo un papa visitó la Argentina y Paraná estuvo entre los diez destinos elegidos

Extranjerización de la tierra: Paraná y Concepción se preparan para repudiar el proyecto

Extranjerización de la tierra: Paraná y Concepción se preparan para repudiar el proyecto

Paraná se prepara para honrar a San Cayetano: cronograma de misas y procesión en barrio San Roque

Paraná se prepara para honrar a San Cayetano: cronograma de misas y procesión en barrio San Roque

Entre Ríos renovó el convenio para reforzar la vigilancia y prevención del HLB en la citricultura

Entre Ríos renovó el convenio para reforzar la vigilancia y prevención del HLB en la citricultura

Dejanos tu comentario