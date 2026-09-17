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"Argentina es uno de mis países favoritos": Damon Albarn palpita el regreso de Gorillaz

Damon Albarn anticipó sus ganas de reencontrarse con el público argentino y hasta habló de “hacer pogo”. Gorillaz y The Strokes encabezarán el Primavera Sound Buenos Aires, el 28 y 29 de noviembre

17 de septiembre 2026 · 11:58hs
Argentina es uno de mis países favoritos: Damon Albarn palpita el regreso de Gorillaz

El regreso del Primavera Sound Buenos Aires se acerca con dos jornadas de música, artistas internacionales y una propuesta especial para quienes todavía no tienen su entrada.

Damon Albarn habló de su regreso a Argentina y el Primavera Sound suma expectativa de cara a noviembre

El festival se realizará el 28 y 29 de noviembre en el Club Ciudad de Buenos Aires, con Gorillaz y The Strokes como grandes nombres de una grilla que también reúne figuras internacionales y destacadas propuestas de la escena argentina.

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Para septiembre, y a pedido de los fans, la organización lanzó el Pack Primavera Friends & Family (4x3): quienes compren tres entradas reciben la cuarta sin cargo. La promoción está disponible durante todo el mes y se puede adquirir a través de Enigma Tickets. Los clientes BBVA, además, cuentan con hasta seis cuotas sin interés durante todas las fases de venta.

La programación comenzará el sábado 28 de noviembre con Gorillaz, Yung Lean, CMAT, Danny L Harle, Nation Of Language, Cara Delevingne, Ecco2k, Marilina Bertoldi, Jaime Sin Tierra, John Talabot, Juliana Gattas, Los Thuthanaka, Metrika, Model/Actriz, Nick León, Ambik, Babeblade, Chechi de Marcos, LISA SCHA, María Wolff, El Nota y Wiranda Johansen, entre otros.

El domingo 29 será el turno de The Strokes, FKA twigs, Lily Allen, Courtney Barnett, underscores, Juana Molina, Santiago Motorizado, Smerz, Juana Aguirre, Machine Girl, Mannequin Pussy, Sophia Stel, This Is Lorelei, Candelabro, Fin del Mundo, Pizza, Sunlid y Yeyo.

Uno de los momentos que aumentó la expectativa por el festival fue la reciente entrevista a Damon Albarn, quien habló sobre su regreso a la Argentina y destacó especialmente la energía del público local. “Estoy muy emocionado por ir, es uno de mis países favoritos”, expresó el músico, y agregó que espera sumarse a esa energía y “hacer pogo”.

Comprar entradas en Enigma Tickets

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Argentina Damon Albarn Primavera Sound noviembre Gorillaz
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