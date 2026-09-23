Uno Entre Rios | Ovación | Nelson Salinas

El paranaense Nelson Salinas se colgó la medalla de plata en tiro con arco

El equipo masculino de compuesto, que lo tuvo a Nelson Salinas como uno de sus integrantes, fue subcampeón en la disciplina.

23 de septiembre 2026 · 17:42hs
Iván Nikolajuk

Iván Nikolajuk, Nelson Salinas y Lucas Garcés.

El paranaense Nelson Salinas alcanzó una destacada actuación internacional al conquistar la medalla de plata en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, como integrante del seleccionado argentino que disputó la competencia de tiro con arco, en la modalidad compuesto por equipos masculino.

Salinas compartió el equipo nacional con Lucas Garcés e Iván Nikolajuk. Los tres llegaron hasta la definición de la disciplina y se enfrentaron con Colombia por la medalla de oro.

El argentino buscará ratificar su buen presente en la temporada. (Foto Juan Iribarren)

Franco Colapinto confiado por seguir en la zona de puntos

La AFA le aplicó una multa económica al equipo de la ribera.

El presidente del Tribunal de Disciplina de la AFA afirmó que era "desproporcionado eliminar a Boca"

Argentina estuvo cerca del triunfo en tiro con arco

En una final de marcador ajustado, el representativo argentino totalizó 228 puntos, mientras que el conjunto colombiano alcanzó los 231, resultado que le permitió quedarse con la medalla dorada.

De esta manera, Salinas, Garcés y Nikolajuk finalizaron en el segundo lugar del podio y sumaron otra medalla de plata para la delegación argentina en la competencia internacional que se desarrolla en Santa Fe.

Para el deportista paranaense, el resultado representa además un nuevo paso dentro de su trayectoria en el tiro con arco, llevando la bandera de Entre Ríos a una competencia de jerarquía continental.

Nelson Salinas tiro con arco Juegos Suramericanos Medalla
Noticias relacionadas
Patronato afronta seis fechas decisivas por la permanencia y mira de cerca a Chicago y Chacarita.

Patronato afronta seis fechas decisivas por la permanencia y mira de cerca a Chicago y Chacarita

Franco MIranda disputó 31 encuentros con la camiseta de Patronato desde inicios de 2011 hasta junio de 2012.

Jugó en Patronato, sufrió depresión y se reinventó como empresario automotriz

La Selección Argentina irá por la presea dorada.

La Selección Argentina de fútbol irá por la medalla de oro

Gustavo Tesonotte se negó a atajar el penal.

Escándalo en Bolivia por un arquero que se negó a atajar un penal

Ver comentarios

Lo último

Hubo tres demorados en la marcha de jubilados en Concordia

Hubo tres demorados en la marcha de jubilados en Concordia

El dólar blue tocó un récord de 1.560 pesos y el mercado sigue la capacidad del BCRA para sumar reservas

El dólar blue tocó un récord de 1.560 pesos y el mercado sigue la capacidad del BCRA para sumar reservas

Nuevo parte médico: ¿cómo sigue la salud de Mirtha Legrand?

Nuevo parte médico: ¿cómo sigue la salud de Mirtha Legrand?

Ultimo Momento
Hubo tres demorados en la marcha de jubilados en Concordia

Hubo tres demorados en la marcha de jubilados en Concordia

El dólar blue tocó un récord de 1.560 pesos y el mercado sigue la capacidad del BCRA para sumar reservas

El dólar blue tocó un récord de 1.560 pesos y el mercado sigue la capacidad del BCRA para sumar reservas

Nuevo parte médico: ¿cómo sigue la salud de Mirtha Legrand?

Nuevo parte médico: ¿cómo sigue la salud de Mirtha Legrand?

Indec: supermercados y mayoristas siguen en baja, mientras los shoppings lograron crecer en julio

Indec: supermercados y mayoristas siguen en baja, mientras los shoppings lograron crecer en julio

Plan Calle a Calle: la comuna intensifica la recuperación vial en distintos puntos de Paraná

Plan Calle a Calle: la comuna intensifica la recuperación vial en distintos puntos de Paraná

Policiales
Juan Ruiz Orrico: el Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia de Casación

Juan Ruiz Orrico: el Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia de Casación

Un sacerdote contó que vio con mucho miedo a Urribarri en la cárcel de Gualeguaychú

Un sacerdote contó que vio "con mucho miedo" a Urribarri en la cárcel de Gualeguaychú

La defensa de Juan Ruiz Orrico pidió reducir su condena y citó la causa Coimas de Urribarri

La defensa de Juan Ruiz Orrico pidió reducir su condena y citó la causa Coimas de Urribarri

Autovía Artigas: secuestran millonario cargamento de estupefacientes y hay seis brasileños detenidos

Autovía Artigas: secuestran millonario cargamento de estupefacientes y hay seis brasileños detenidos

Paraná: un choque dejó un auto con daños severos

Paraná: un choque dejó un auto con daños severos

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Hubo tres demorados en la marcha de jubilados en Concordia

Hubo tres demorados en la marcha de jubilados en Concordia

Plan Calle a Calle: la comuna intensifica la recuperación vial en distintos puntos de Paraná

Plan Calle a Calle: la comuna intensifica la recuperación vial en distintos puntos de Paraná

Paraná: jornada sobre consumos digitales y uso responsable de tecnologías para estudiantes

Paraná: jornada sobre consumos digitales y uso responsable de tecnologías para estudiantes

Verónica Edith González juró y se incorpora a la Cámara de Diputados de Entre Ríos

Verónica Edith González juró y se incorpora a la Cámara de Diputados de Entre Ríos

Guillermo Moreno llega a Paraná para presentar Principios y Valores y reunir a dirigentes peronistas

Guillermo Moreno llega a Paraná para presentar Principios y Valores y reunir a dirigentes peronistas

Dejanos tu comentario