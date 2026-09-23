El paranaense Nelson Salinas se colgó la medalla de plata en tiro con arco

El equipo masculino de compuesto, que lo tuvo a Nelson Salinas como uno de sus integrantes, fue subcampeón en la disciplina.

El paranaense Nelson Salinas alcanzó una destacada actuación internacional al conquistar la medalla de plata en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, como integrante del seleccionado argentino que disputó la competencia de tiro con arco, en la modalidad compuesto por equipos masculino.

Salinas compartió el equipo nacional con Lucas Garcés e Iván Nikolajuk. Los tres llegaron hasta la definición de la disciplina y se enfrentaron con Colombia por la medalla de oro.

El presidente del Tribunal de Disciplina de la AFA afirmó que era "desproporcionado eliminar a Boca"

Argentina estuvo cerca del triunfo en tiro con arco

En una final de marcador ajustado, el representativo argentino totalizó 228 puntos, mientras que el conjunto colombiano alcanzó los 231, resultado que le permitió quedarse con la medalla dorada.

De esta manera, Salinas, Garcés y Nikolajuk finalizaron en el segundo lugar del podio y sumaron otra medalla de plata para la delegación argentina en la competencia internacional que se desarrolla en Santa Fe.

Para el deportista paranaense, el resultado representa además un nuevo paso dentro de su trayectoria en el tiro con arco, llevando la bandera de Entre Ríos a una competencia de jerarquía continental.