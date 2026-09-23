Pilay concretó una nueva entrega en Santa Fe.

Pilay realizó una nueva entrega en Santa Fe con la inauguración de San Jerónimo 90. Esta nueva entrega consolida el avance del complejo Altos de la Redonda.

Pilay sigue transformando el paisaje urbano de Santa Fe. La reconocida desarrolladora días atrás la entrega de San Jerónimo 90 , la segunda de las tres torres que integran el emblemático complejo Altos de la Redonda.

El imponente edificio de 22 pisos se alza sobre la tradicional calle Belgrano, justo frente al renovado Parque Federal. Su diseño arquitectónico estratégico permite que las unidades dispongan de diversas orientaciones y vistas panorámicas hacia los cuatro puntos cardinales, optimizando el ingreso de luz natural y garantizando una ventilación cruzada en cada uno de los ambientes.

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Finalizó la construcción de San Jerónimo 90, un desarrollo de Pilay

Según se informó, el proyecto está compuesto por:

1- 88 departamentos: distribuidos en cuatro unidades por piso, todas de dos dormitorios con balcón propio.

2- Local comercial: ubicado en la planta baja, con acceso independiente desde la vía pública.

3- Terminaciones de categoría: cada departamento cuenta con equipamiento de primer nivel y materiales de alta calidad.

Más detalles

Altos de la Redonda destaca por su plaza central, un espacio que articula y vincula las tres torres integrándolas armónicamente con el entorno verde del parque. Actualmente, la primera torre ya se encuentra habitada (a la espera de la finalización de la segunda etapa de cocheras), mientras que el tercer edificio avanza a paso firme en su proceso de construcción.

Con la inauguración de San Jerónimo 90, Pilay concretó su cuarta entrega en lo que va del 2026 , reafirmando su compromiso histórico con el desarrollo, la inversión y el futuro de la ciudad de Santa Fe.