Coty Romero: "Los de GH estamos con problemitas"

Coty Romero, ex participante de Gran Hermano y actual competidora en Bailando por un Sueño, se sinceró en una entrevista sobre su presente y reveló que varios de sus ex compañeros del ciclo emitido por Telefe padecen dificultades en su salud mental debido a la exposición.

La joven, oriunda de un pequeño pueblo en Corrientes, advirtió que no estaba preparada para la exposición que significaba Gran Hermano y confesó que hoy está en tratamiento psiquiátrico, así como algunos de sus ex compañeros. "Estoy muy contenta y no tomo dimensión del cariño de la gente, pero siento que capaz lo triste me nubla un poquito todo esto", indicó la joven en una entrevista para Infobae.