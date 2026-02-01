Uno Entre Rios | Show | Concordia

Concordia vivió una gran segunda noche de carnaval

El Carnaval de Concordia 2026 continuará el próximo sábado 7 de febrero, con una nueva noche de desfile en el Corsódromo Atanasio Bonfiglio.

1 de febrero 2026 · 15:50hs
Concordia vivió una gran segunda noche de carnaval

Concordia vivió una gran segunda noche de carnaval

Con un importante acompañamiento de vecinos concordienses y turistas, el Carnaval de Concordia 2026 vivió este sábado su segunda noche en el Corsódromo Atanasio Bonfiglio, reafirmando la consolidación de una de las fiestas populares más convocantes del país. Desfilaron las comparsas Emperatriz, Bella Samba, Imperio y Ráfaga.

La jornada se desarrolló con normalidad y ante un público que acompañó desde el primer minuto, disfrutando de un espectáculo caracterizado por el alto nivel artístico, el despliegue escénico y la fuerte identidad cultural que distingue al carnaval concordiense.

Se vuelven repetitivos los operativos por parte de Veterinaria Municipal por animales en mal estado.

Genera preocupación en Concordia el maltrato animal y su comercialización

La camioneta terminó con sus cubiertas hacia arriba tras el despiste en la ruta 14.

Un roce que terminó en vuelco en la Autovía 14

Durante la segunda noche desfilaron las comparsas Emperatriz, Bella Samba, Imperio y Ráfaga, que presentaron sus propuestas artísticas correspondientes a la edición 2026, recibiendo el reconocimiento y el aplauso del público presente a lo largo de toda la velada.

LEER MÁS: Santa Elena se prepara para nuevas noches de carnaval a pura fiesta

La palabra de las autoridades

El Presidente Municipal Francisco Azcué, destacó la importancia del Carnaval para la ciudad: “Es una de las expresiones culturales y turísticas más importantes de nuestra ciudad. Cada noche genera trabajo, movimiento económico y fortalece nuestra identidad, con un espectáculo que convoca a vecinos y turistas de toda la región”.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Luciano Dell Olio, subrayó el desarrollo de la segunda noche: “Vivimos una segunda noche muy positiva, con un gran acompañamiento del público y un espectáculo que se desarrolló con normalidad, reflejo del trabajo conjunto entre las comparsas, el Ente de Carnaval y las distintas áreas municipales”.

Asimismo, el director del Ente Permanente de Carnaval, Dr. Luis Sánchez, valoró el crecimiento del evento: “El Carnaval sigue creciendo noche a noche. El nivel artístico de las comparsas y la respuesta del público confirman el enorme trabajo que se realiza durante todo el año para sostener este espectáculo”.

Desde la organización se destacó el correcto funcionamiento del operativo general, especialmente en lo referido al ingreso al predio, con la implementación del nuevo acceso por calle Teniente Ibáñez y el uso del sistema de entradas con código QR, que permitieron agilizar el ingreso y mejorar la experiencia del público.

Asimismo, se resaltó el compromiso de las comparsas, el personal técnico, los equipos de producción y las distintas áreas involucradas en el desarrollo de la segunda noche.

Concordia Carnaval Corsódromo autoridades
Noticias relacionadas
El auto tenía pedido de secuestro en la localidad bonaerense de San Martín.

Auto robado en Buenos Aires estaba oculto en Concordia

La prueba llegará a su 16° edición el próximo domingo 8 de marzo en Concordia.

Expectativas por la Maratón de la Mujer de Concordia

Los incendios comienzan a repetirse debido a las altas temperaturas que se registran en la región de Salto Grande.

En Concordia genera preocupación los incendios forestales y de pastizales

Violento episodio contra un dirigente visitante luego de un partido en Concordia.

Violento episodio contra un dirigente visitante luego de un partido en Concordia

Ver comentarios

Lo último

Lautaro Martínez marcó para que el Inter se aleje en la cima

Lautaro Martínez marcó para que el Inter se aleje en la cima

El Festival San Isidro Canta y Baila comenzó en Concepción del Uruguay

El Festival "San Isidro Canta y Baila" comenzó en Concepción del Uruguay

Concordia vivió una gran segunda noche de carnaval

Concordia vivió una gran segunda noche de carnaval

Ultimo Momento
Lautaro Martínez marcó para que el Inter se aleje en la cima

Lautaro Martínez marcó para que el Inter se aleje en la cima

El Festival San Isidro Canta y Baila comenzó en Concepción del Uruguay

El Festival "San Isidro Canta y Baila" comenzó en Concepción del Uruguay

Concordia vivió una gran segunda noche de carnaval

Concordia vivió una gran segunda noche de carnaval

El Carnaval del País despidió enero a pura fiesta

El Carnaval del País despidió enero a pura fiesta

Colón registró un balance positivo del turismo en enero

Colón registró un balance positivo del turismo en enero

Policiales
Paola García: investigan si su muerte se debió a mala praxis

Paola García: investigan si su muerte se debió a mala praxis

Ruta 6: camión que transportaba autos volcó cerca de Guardamonte

Ruta 6: camión que transportaba autos volcó cerca de Guardamonte

Incendios rurales dan mucho trabajo a los bomberos de Ceibas

Incendios rurales dan mucho trabajo a los bomberos de Ceibas

Parricidio de Diamante: no encuentran el cuerpo de Berón

Parricidio de Diamante: no encuentran el cuerpo de Berón

Un roce que terminó en vuelco en la Autovía 14

Un roce que terminó en vuelco en la Autovía 14

Ovación
Se impuso a Djokovic y ganó el Abierto de Australia: Carlos Alcaraz, el más joven en conquistar todos los Grand Slams

Se impuso a Djokovic y ganó el Abierto de Australia: Carlos Alcaraz, el más joven en conquistar todos los Grand Slams

Lautaro Martínez marcó para que el Inter se aleje en la cima

Lautaro Martínez marcó para que el Inter se aleje en la cima

Copa Entre Ríos: se disputan los partidos de ida de los octavos de final

Copa Entre Ríos: se disputan los partidos de ida de los octavos de final

Juventud Unida intentará sacar ventaja en la final de la Región Litoral Sur

Juventud Unida intentará sacar ventaja en la final de la Región Litoral Sur

San Benito Paraná se presenta por los cuartos de final de la Copa Entre Ríos Femenina

San Benito Paraná se presenta por los cuartos de final de la Copa Entre Ríos Femenina

La provincia
Colón registró un balance positivo del turismo en enero

Colón registró un balance positivo del turismo en enero

Paraná: Música en el Anfiteatro tuvo un cierre a todo folclore con el Chango Spasiuk

Paraná: Música en el Anfiteatro tuvo un cierre a todo folclore con el Chango Spasiuk

Nuez pecán: incorporan derivados al Código Alimentario Argentino

Nuez pecán: incorporan derivados al Código Alimentario Argentino

Leptospirosis: confirmaron un caso mortal en Victoria

Leptospirosis: confirmaron un caso mortal en Victoria

Genera preocupación en Concordia el maltrato animal y su comercialización

Genera preocupación en Concordia el maltrato animal y su comercialización

Dejanos tu comentario