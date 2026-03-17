San Patricio: quién fue y su relación con el trébol y la cerveza

El joven San Patricio peregrinó predicando el catolicismo y construyendo iglesias en Irlanda. Por qué se conmemora un día como el de hoy.

La fiesta de San Patricio se conmemora en el mundo y la fecha de celebración del que es considerado patrón de Irlanda se eligió por ser el día de su muerte, el 17 de marzo de 461 d.C. El gobierno irlandés empezó a promover su cultura a través de campañas para reforzar la identidad del país

Se trata de un acontecimiento muy importante para la comunidad de Irlanda, ya que, desde el siglo XIX, muchos emigraron y llevado sus tradiciones a diferentes puntos del mundo.

San Patricio nació en Kilpatrick, cerca de Dumbarton, en una Escocia dominada por los romanos a finales del siglo IV, a los 16 años, fue capturado por unos piratas que lo llevaron a Irlanda y lo vendieron como esclavo a un cacique local llamado Miliue de Antrim, quien lo hizo trabajar en el rebaño cerca del Valle de Braid.

Pasión irlandés

El joven tuvo que servir a Miliucc por seis años hasta que pudo escapar hacia el mar, caminó como un esclavo fugitivo más de 200 millas hacia la costa y trató de conseguir un lugar en un navío mercante que iba hacia Gran Bretaña, pero fue rechazado. Tras esto, rezó múltiples veces en busca de ayuda y así fue como el capitán del barco accedió que se subiera a bordo.

Tres días más tarde, desembarcaron en las costas de Gran Bretaña, mientras que tardaron dos semanas en atravesar lo que parecía un desierto, hecho que casi hizo que murieran de hambre. Al ver que no había comida ni agua, los marineros se burlaron de él por tener fe, pero Patricio los alentó a que rezaran y, una vez que confiaron en Dios, apareció una manada de cerdos para proporcionarles comida.

Luego, llegaron a un pueblo y a partir de allí viajó solo, hasta que llegó a su casa, donde fue bien recibido por sus padres, pero no duró mucho tiempo ahí, ya que dejó a su familia para regresar a Irlanda porque creía que tenía una misión con la gente que había dejado.

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La misión de Patricio

Mientras estaba con su familia, soñaba frecuentemente que los irlandeses le pedían que vuelva al país para bautizarlos y ministrarlos y lo cumplió, hecho por el cual los irlandeses se encuentran agradecidos, por su compromiso desinteresado con su bienestar espiritual.

El joven peregrinó predicando el catolicismo y construyendo iglesias, lo que lo hacía ganar cada vez más popularidad. Además, según la leyenda, consiguió ahuyentar a las serpientes de Irlanda.

También se escribió mucho acerca del famoso episodio en el cual Patricio explica el concepto de la Santa Trinidad con la hoja de un trébol: el concepto de triple deidad, un ser sobrenatural que representaba tres aspectos y eran las tres facetas del espíritu en la tierra.

Finalmente, falleció en el año 461 y fue enterrado en Saúl (Stragford Lough), donde construyó su primera iglesia, mientras que fue homenajeado con este día ya que, con el tiempo que pasó en Irlanda, San Patricio cambió la vida y el futuro de la gente que alguna vez había sido esclava.

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Por qué se celebra con cerveza

Todo comenzó en 1996, cuando en las calles de Dublin hicieron el primer gran desfile en honor a San Patricio. A partir de ese momento, el gobierno irlandés empezó a promover su cultura a través de campañas para reforzar la identidad del país e invitar al resto a sumarse.

En medio de esto, agregaron a la cerveza y la connotación religiosa pasó a un segundo plano para abrirle la puerta a la diversión, para llegar a las masas. Así se volvieron populares iconos como el trébol, los “leprechauns” y finalmente, la cerveza (especialmente las de malta tostada, como la Stout y la Porter).