Violenta pelea suspende torneo de básquet en Santa Elena.

Un video de una violenta pelea entre jugadores de básquet en Santa Elena se viralizó y derivó en la suspensión del torneo por los organizadores.

En la noche del lunes, un video que muestra una violenta pelea entre jugadores de básquet en un torneo local de Santa Elena se volvió viral , lo que derivó en la suspensión del certamen por parte de los organizadores.

Desde Torneo Libre Santa Elena señalaron que "los hechos ocurridos durante la instancia final del certamen, caracterizados por situaciones de violencia, agresiones verbales, físicas y expresiones discriminatorias, resultan absolutamente incompatibles con los valores que promovemos" .

Santa Elena: le pegó con un lazo y la amenazó de muerte

Video viral de pelea en Santa Elena termina con suspensión del torneo

Embed

En el comunicado, expresaron su pesar por lo sucedido: "Lamentamos profundamente lo sucedido, especialmente considerando la presencia de familias, niños, mujeres y público en general, quienes merecen un espacio deportivo seguro y respetuoso".

A raíz de los incidentes, anunciaron que "se ha tomado la decisión de dar por suspendido el torneo en su totalidad". Además, informaron que "se evaluarán y aplicarán las medidas correspondientes, con el objetivo de garantizar que en futuras ediciones no se repitan este tipo de situaciones".

Los organizadores también aclararon que "el club PROGRESO S Y D, donde se desarrolla el torneo, queda totalmente desafectado de los hechos ocurridos, siendo ajeno al conflicto. Aprovechamos la oportunidad para expresar nuestras disculpas a la institución por los inconvenientes ocasionados. Reafirmamos nuestro compromiso con el deporte, el respeto y la convivencia".

La suspensión del torneo marca un precedente en la ciudad, subrayando la importancia de garantizar espacios deportivos seguros y libres de violencia.