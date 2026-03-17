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Rusia promete toda su asistencia para Cuba

Rusia se pronunció tras los dichos de Donald Trump en el que sostiene que "tomará Cuba de alguna u otra manera".

17 de marzo 2026 · 14:17hs
PUTIN. Rusia promete toda su asistencia para Cuba

PUTIN. Rusia promete toda su asistencia para Cuba

Rusia mantiene contactos con los líderes de Cuba y está dispuesta a brindar toda la asistencia posible a este país caribeño, afirmó este martes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, según medios internacionales.

El vocero recordó que la isla padece una grave situación humanitaria agravada por el embargo por parte de Estados Unidos.

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“Se están gestando graves problemas humanitarios en este país. Rusia está dispuesta a prestar toda la ayuda posible. Todas estas cuestiones se están analizando con nuestros homólogos cubanos”, destacó Dmitri Peskov al responder a la pregunta de si Moscú está dispuesta a prestar ayuda a La Habana ante las restricciones impuestas a Cuba.

Recordó que Cuba es un Estado soberano e independiente y lamentó que la isla enfrente grandes dificultades económicas debido al asfixiante embargo.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó el pasado 29 de enero una orden ejecutiva que permite imponer aranceles a las importaciones de países que suministren petróleo a Cuba, recordó a continuación el medio ruso.

Además, declaró una emergencia nacional por una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de Estados Unidos.

El bloqueo energético

El Gobierno cubano afirma que con ese “bloqueo energético” Estados Unidos busca asfixiar la economía de la nación caribeña y hacer intolerables las condiciones de vida de su pueblo.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, declaró que el país lleva tres meses sin recibir petróleo desde el extranjero, lo cual empeoró la crisis energética ya existente, con largos apagones y recurrentes colapsos de la red energética nacional.

En sus más recientes declaraciones, Trump afirmó: “Creo realmente que tendré el honor de tomar Cuba, de alguna manera”.

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