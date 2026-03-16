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Concordia: adolescente denuncia agresión policial tras chocar con una camioneta

Un adolescente, herido tras chocar su moto contra una camioneta en Concordia, denunció que policías motorizados lo agredieron tras el accidente.

16 de marzo 2026 · 14:08hs
Concordia: adolescente denuncia agresión policial tras chocar con una camioneta.

Concordia: adolescente denuncia agresión policial tras chocar con una camioneta.

De acuerdo al informe policial difundido el domingo, el hecho ocurrió en la intersección de Coldaroli y Rivadavia, donde una motocicleta Honda Wave 110 cc colisionó contra la parte trasera de una camioneta Volkswagen Amarok.

Según se indicó en ese momento, ambos vehículos circulaban por calle Coldaroli en sentido este–oeste cuando, por causas que se investigan, la motocicleta impactó contra la camioneta que transitaba por la misma arteria y en igual dirección.

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Investigan denuncia contra policías tras choque de moto en Concordia

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Como consecuencia del choque, el conductor de la moto, identificado como Mateo Ramírez, resultó gravemente herido y debió ser asistido en el lugar para luego ser trasladado en una ambulancia del servicio de emergencias 107 al Hospital Delicia Concepción Masvernat.

Desde el nosocomio informaron que el joven presentaba un traumatismo encéfalo craneano (TEC) y debió recibir suturas en el rostro a raíz de las lesiones sufridas.

Sin embargo, tras recuperar el conocimiento, el adolescente se presentó junto a su padre en la Comisaría Tercera de Concordia para radicar una denuncia contra personal de la policía motorizada.

El menor sostiene que las lesiones que presenta (entre ellas la pérdida de varias piezas dentales y golpes en el rostro) no habrían sido provocadas únicamente por el accidente, sino por una presunta agresión policial posterior al impacto.

En diálogo con un cronista de 7Paginas, el joven relató que momentos antes del choque, estaba estacionado en zona de la costanera Nebel y que se asusto frente al procedimiento de las autoridades por lo que decidió alejarse del lugar, incluso olvidando el casco, y que luego había sido perseguido por la policía durante varias cuadras, desde la zona de la Costanera Nebel hasta la intersección donde ocurrió el siniestro.

"Yo venía frenando porque ya sabía que tenía a la policía cerca. Toqué la camioneta en el guardabarros trasero y caí en la calle. Después recuerdo que me levantan y me llevan a la vereda, y ahí quedé inconsciente", aseguró.

Ramírez también afirmó que perdió tres o cuatro dientes, sufrió una profunda cortadura que va desde el labio hasta la nariz y presentaba golpes en el rostro y el cuerpo.

"El médico nos dijo que mi estado no coincide con el accidente", expresó el adolescente, quien además señaló que en su ropa había marcas de pisadas y golpes que, según sostiene, habrían sido producto de una agresión. (Un dato no menor es el pequeño raspón que presenta la camioneta y que sobre el asfalto no se visualiza sangre del menor)

El joven también indicó que, mientras se encontraba inconsciente, habrían tomado fotografías de su estado, situación que asegura no recordar pero que le fue comentada posteriormente.

A partir de la denuncia presentada por el menor y su familia, se espera que la Justicia determine si las lesiones fueron producto exclusivamente del accidente o si existió un exceso en el accionar policial luego del siniestro.

Concordia Adolescente Policía
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