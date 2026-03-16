Colonia Alemana: un hombre se descompuso y falleció mientras cosechaba

En la tarde de este lunes se produjo un hecho lamentable en Colonia Alemana, cuando un hombre se descompuso y luego falleció mientras cosechaba.

En la tarde de este lunes, siendo las 16 aproximadamente, se produjo un hecho lamentable en Colonia Alemana , más precisamente en Barrio Mandisoví, departamento Federación. Un hombre se descompuso mientras cosechaba y falleció en el lugar, según indicaron fuentes policiales.

A esa hora personal de la Comisaría de Colonia Alemana llega hasta el lugar de referencia ya que se había informado que una persona se encontraba sin vida.

Allí un hombre de 42 años relata que se encontraba cosechando en una quinta junto a un hombre de 55 años, ambos domiciliados en Chajarí, cuando de pronto este último manifestó que le faltaba el aire y le dolía el pecho, cayendo al suelo. Inmediatamente quienes estaban a su alrededor constataron que no tenía signos vitales y había fallecido.

Luego de estas circunstancias intervino la médica policial, Dra. Magnano, quien se hizo presente a las 17.45 horas en el lugar, constata el fallecimiento y solicita la autopsia, por lo que se informa al Fiscal Dr. Matías Arguello de la Vega, quien ordena las actuaciones de rigor.

La persona fallecida fue identificada como Leonardo Luis Tamay de 55 años, indicó Tal Cual Chajarí.