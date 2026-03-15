Este domingo por la tarde, se produjo el despiste de un Peugeot 207 en la ruta 14, cerca de Colón. A raíz del siniestro, falleció una de las ocupantes del vehículo. Se trata de una niña de un año, quien viajaba junto a sus padres desde Concordia a Gualeguaychú, de donde son oriundos.
Falleció una niña en un despiste en la Ruta 14
Una niña murió este domingo por un espiste en la Ruta 14. De esta manera suman seis los muertos en Entre Ríos por siniestros este fin de semana.
15 de marzo 2026 · 18:00hs
LEER MÁS: Conmoción en Bovril: murió el menor que estaba internado
Según se informó desde el puesto de control vial Mabragaña, en el siniestro no intervino otro vehículo, sino que el Peugeot perdió el control para despistar posteriormente.
Con esta nueva víctima fatal, ya suman seis las personas fallecidas en siniestros viales en rutas y caminos entrerrianos este fin de semana.
(Noticia en desarrollo)