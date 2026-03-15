Falleció una niña en un despiste en la Ruta 14

Una niña murió este domingo por un espiste en la Ruta 14. De esta manera suman seis los muertos en Entre Ríos por siniestros este fin de semana.

Este domingo por la tarde, se produjo el despiste de un Peugeot 207 en la ruta 14, cerca de Colón. A raíz del siniestro, falleció una de las ocupantes del vehículo. Se trata de una niña de un año, quien viajaba junto a sus padres desde Concordia a Gualeguaychú, de donde son oriundos.