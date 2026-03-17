Uno Entre Rios | Ovación | Santiago Ascacibar

Se confirmó la lesión de Santiago Ascacibar

Siguen las malas noticias para Boca: Santiago Ascacíbar padece una lesión muscular en el isquiotibial estará tres semanas fuera de las canchas.

17 de marzo 2026 · 16:56hs
Santiago Ascacíbar se estaba acomodando en el mediocampo Xeneize.

Santiago Ascacíbar se estaba acomodando en el mediocampo Xeneize.

Santiago Ascacíbar sufrió una lesión muscular en el isquiotibial y estará alrededor de tres semanas fuera de las canchas, por lo que quedó descartado para el duelo de Boca ante Instituto de Córdoba. El mediocampista no pudo completar el partido frente a Unión en Santa Fe y pidió el cambio a los seis minutos del segundo tiempo por una molestia.

Los estudios médicos confirmaron la lesión y el entrenador Claudio Úbeda explicó: "La salida de Ascacíbar fue porque le molestó el isquiotibial. Yo me comuniqué visualmente con él y me hizo la seña".

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En su lugar ingresó el vasco Ánder Herrera, quien aparece como principal alternativa para ocupar la mitad de la cancha junto a Leandro Paredes en el próximo encuentro frente al elenco cordobés.

Santiago Ascacíbar, una baja sensible

El ex-Estudiantes era una pieza fija del equipo, con todos los partidos del Torneo Apertura como titular y en un gran momento, con goles en los dos encuentros previos; su función resulta clave para conectar a Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda con el ataque.

La baja llega en un contexto sensible, aunque la cercanía de la fecha FIFA reducirá la cantidad de partidos que se perderá, por lo que podría ser menor la ausencia de Ascacíbar.

Santiago Ascacibar Boca Lesión Instituto de Córdoba
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