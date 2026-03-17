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La Escuela de Circo Larrisa puso en marcha su propuesta 2026

La Escuela Municipal de Circo Larrisa puso en marcha su propuesta de formación anual, dirigida a infancias, adolescentes y personas adultas.

17 de marzo 2026 · 13:04hs
La Escuela de Circo Larrisa puso en marcha su propuesta 2026

La Escuela de Circo Larrisa puso en marcha su propuesta 2026
Cupos completos en la Escuela de Circo

Cupos completos en la Escuela de Circo

La Escuela Municipal de Circo Larrisa puso en marcha su ciclo 2026 con una propuesta de formación anual que convoca a infancias, adolescentes y personas adultas. La apertura incluyó un encuentro entre el equipo docente, autoridades municipales y las familias de quienes participarán de las actividades, en una instancia pensada para compartir el enfoque pedagógico y el funcionamiento del espacio.

Escuela Municipal de Circo Larrisa1

Cupos completos en la Escuela de Circo

La propuesta se organiza en distintos talleres según edades y niveles: Semillero (hasta los 5 años), Germinador (6 y 7 años), Integral (de 8 a 12), grupo de adolescentes (de 12 a 16) y adultos (desde los 16 años). De este modo, la escuela ofrece un recorrido progresivo por los lenguajes del circo, con instancias adaptadas a cada etapa de aprendizaje.

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El espacio promueve una formación integral en artes circenses, incorporando disciplinas que dialogan con el teatro, la expresión corporal y la creación escénica. La propuesta se consolida como una alternativa de acceso gratuito a la formación artística en la ciudad.

El secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, señaló que el crecimiento de estos espacios responde a una política de fortalecimiento de la cultura y destacó el alcance territorial del circo como herramienta de inclusión. Por su parte, la directora de Formación Cultural, Rocío Panozzo, remarcó que el ciclo comenzó con cupos completos en las instancias destinadas a infancias, lo que refleja el interés de la comunidad por este tipo de propuestas.

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Circo Larrisa Escuela Paraná Arte Teatro
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