Santa Elena se prepara para nuevas noches de carnaval a pura fiesta

Santa Elena atraviesa días de intensa actividad turística de cara a una nueva jornada de carnaval que se realizará este sábado, en el Corsódromo Municipal, ubicado en el ingreso a la ciudad. La expectativa es alta y se apoya en un importante movimiento de visitantes, impulsado tanto por el espectáculo carnavalero como por eventos deportivos que se desarrollan en simultáneo.

La directora de Turismo del municipio, Carina Spahn, explicó en diálogo con radio La Red Paraná que durante el fin de semana la ciudad recibe visitantes de distintos puntos del país y del exterior. “Todo está coordinado para que quienes llegan a la ciudad puedan disfrutar del carnaval y de todas las actividades que la ciudad ofrece”, señaló.

Según datos del área de Turismo, el último fin de semana la ocupación hotelera alcanzó el 95%, con una mayoría de turistas provenientes de otras localidades. En ese contexto, Santa Elena cuenta actualmente muchas plazas habilitadas, tras la incorporación reciente de dos nuevos complejos, lo que amplía la capacidad de alojamiento de la ciudad. El carnaval se desarrolla en el Corsódromo Municipal, un espacio con infraestructura propia que cuenta con tribunas populares, plateas y palcos, además de patios gastronómicos y una feria de artesanos. Allí, el público puede adquirir comidas, bebidas, espuma y productos vinculados a las comparsas.

En esta edición participan las comparsas Babiyú, Ita Porá y Porasí, y a partir de este fin de semana se suma Emperatríz. Las próximas fechas del carnaval serán el 31, 7, 14 y 16 de febrero. Las entradas pueden adquirirse a través de www.tike.com.ar/santaelena.