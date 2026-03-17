La Cumparsita Rock 72 se presentará en Limbo Pub

Con más de dos décadas de trayectoria, La Cumparsita Rock 72 regresa a Paraná y tocará este sábado en Limbo Pub

Con más de dos décadas de trayectoria, La Cumparsita Rock 72 sostiene una identidad construida en el tiempo, marcada por la cercanía con su público y una obra que creció al ritmo de sus propias vivencias. Nacida en 2001 en La Plata, la banda logró afianzarse dentro del rock argentino a partir de un vínculo que se refleja tanto en sus shows como en su recorrido discográfico.

En diálogo con UNO , su cantante Emiliano Santillán repasó el presente del grupo, la construcción de su último disco y las expectativas por el regreso a Paraná.

Emiliano Santillán habló con UNO antes del regreso de La Cumparsita Rock 72 a Paraná

Liderada por Santillán, la formación atraviesa una nueva etapa con Volar (2024), un trabajo conceptual que reúne canciones atravesadas por experiencias personales y una búsqueda sonora en evolución. En ese marco, el grupo llegará a Paraná este sábado 21 de marzo, desde las 21, en Limbo Pub. Las entradas están disponibles a través de Plateavip.com.

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A lo largo de los años, la banda mantuvo intacta su esencia. La forma de transmitir las canciones y el vínculo con el público continúan como ejes centrales, al igual que el impulso por seguir creciendo. “Seguimos teniendo las mismas ganas y deseos de los comienzos”, señaló Santillán. Al mismo tiempo, reconoció cambios ligados al paso del tiempo: la madurez personal y artística se traduce en una propuesta más ordenada y abierta a nuevas herramientas.

Sobre Volar, explicó que se trata de un disco atravesado por historias personales. “Habla de vivencias, de amores y desamores que atravesamos”, indicó. La idea de construir una obra conceptual surgió a partir de la selección de canciones que comparten un mismo clima, tanto en lo sonoro como en lo lírico.

En esta etapa, la banda incorpora nuevos recursos musicales, como sintetizadores y sonidos electrónicos, sin perder de vista la sensibilidad. “Buscamos que las canciones transmitan y generen sensaciones”, afirmó.

El vínculo con el público continúa como uno de los aspectos centrales del proyecto. Santillán destacó el acompañamiento constante, tanto en los shows como en la vida cotidiana, y lo definió como un motor fundamental para el crecimiento del grupo.

El regreso a Paraná, después de casi dos décadas, representa un nuevo desafío. “Tenemos muchas ganas de ir y compartir”, expresó. El show incluirá un repaso por distintas etapas de la banda junto con las canciones de su último trabajo.