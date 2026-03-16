El vialense Aarón Torres fue oficializado en Boca: el sueño de un arquero de 13 años que se hizo realidad

El pequeño formará parte de la Novena del plantel formativo de Club Atlético Boca Juniors. Un vialense jugando en AFA.

El joven arquero vialense Aarón Torres, de tan solo 13 años, fue oficialmente incorporado al plantel formativo de Club Atlético Boca Juniors, dando un paso enorme en su carrera deportiva y cumpliendo uno de los sueños más importantes que persiguen miles de chicos que aman el fútbol.

Luego de ocho años de esfuerzo, sacrificio y constancia , el guardameta que comenzó a dar sus primeros pasos en su ciudad natal, Viale , logró consolidar un proceso que se construyó con trabajo diario, entrenamientos intensos y el acompañamiento permanente de su familia.

Su entorno expresó a NuevaZona la emoción por este momento tan especial. “No es solo un papel; es el reconocimiento a una trayectoria impecable desde muy chico. Iniciar su carrera como arquero con doble fichaje (AFA y Metropolitana) es un paso gigante que solo los que tienen disciplina y corazón logran alcanzar”, señalaron.

Un camino construido desde muy chico

Detrás de este logro hay una historia de dedicación que comenzó cuando Aarón era apenas un niño. Desde entonces, el arco se transformó en su lugar en la cancha y también en el espacio donde empezó a forjar un sueño que parecía lejano pero nunca imposible.

A lo largo de los años, el joven arquero debió atravesar largos viajes, jornadas de entrenamiento exigentes y competencias formativas, siempre con el objetivo de mejorar y seguir creciendo dentro del fútbol.

Su familia destacó que el camino no fue sencillo, pero que cada sacrificio valió la pena. “Dicen que los sueños se cumplen, pero la realidad es que se trabajan. Con sacrificios, viajes y arduos entrenamientos bajo el sol y la lluvia, junto a una dedicación incansable, llegan los frutos más grandes”, remarcaron.

Orgullo vialense

La noticia generó gran alegría y orgullo en la comunidad de Viale, que ve cómo uno de sus jóvenes talentos comienza a abrirse camino en uno de los clubes más importantes del país y del continente.

Para muchos vecinos, la historia de Aarón también representa un ejemplo de perseverancia para otros chicos que sueñan con llegar al fútbol profesional. Su paso por Boca marca el inicio de una etapa que implicará nuevos desafíos, aprendizajes y un crecimiento constante dentro de una institución reconocida por la formación de futbolistas.