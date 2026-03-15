Santiago Boviez se llevó el cruce Salto - Concordia

El paranaense Santiago Boviez ganó en la rama masculina sobre 5 kilómetros en la 42° edición. Lara Cabrera venció en damas.

Los primeros tres nadadores que llegaron a la meta en la tradicional prueba en el río Uruguay.

El nadador paranaense Santiago Boviez se quedó con la victoria en la 42ª edición de la tradicional travesía a nado que une a dos países, como lo son Salto y Concordia. En damas el primer puesto quedó en manos de la local Lara Cabrera. La prueba se largó en el Club Remeros Salto y concluyó en Playa Los Sauces. Se trata de la competencia de aguas abiertas que tiene una distancia de cinco kilómetros sobre el río Uruguay.

La competencia reunió a alrededor de 300 nadadores de distintos puntos de la región y volvió a consolidarse como uno de los eventos deportivos más tradicionales de la zona. La definición se produjo en los últimos metros, donde Boviez logró imponerse en un ajustado sprint frente al formoseño Mauricio Arias, con quien protagonizó una intensa disputa durante gran parte del recorrido.

“Salimos con Arias sabiendo que en la teoría éramos los dos candidatos. Hicimos una carrera muy linda entre los dos y se terminó definiendo en la llegada. Tuve la suerte de que él se abre un poco y pude sacar ventaja en el sprint para llegar primero”, relató Boviez a 7Paginas.

El nadador de Paraná, de 30 años, destacó además que se trató de una prueba más corta de lo habitual para él, ya que suele competir en distancias mayores de aguas abiertas. “Vengo de participar en la Santa Fe–Coronda Elite y esta es una carrera mucho más corta, pero salió muy bien”, señaló.

El primero en tocar la costa de Playa Los Sauces fue el juvenil de 16 años Juan Agustín Carlazara, oriundo de Chajarí. Sin embargo, el joven había largado tres minutos antes que la categoría principal por tratarse de la división juvenil, por lo que finalmente quedó tercero en la clasificación general tras la corrección de tiempos, dejando igualmente una gran impresión y mostrando un prometedor futuro en la natación regional.

El organizador de la competencia, Edelmiro Morán, calificó la edición como exitosa y remarcó la complejidad logística que implica una competencia que une a dos países.

“Estamos hablando de una prueba de más de 80 años y una de las pocas en el mundo que une dos países en su recorrido. Coordinar todos los factores administrativos y de seguridad para pasar de un país al otro no es sencillo, pero gracias a la buena disposición de las autoridades pudimos largar exactamente a la hora prevista”, explicó.

Morán también destacó el amplio operativo de seguridad que acompañó la prueba, con más de 40 embarcaciones de apoyo, lanchas con guardavidas, médicos a bordo y equipos de emergencia.

Finalmente, agradeció el acompañamiento de distintas instituciones, entre ellas la Municipalidad de Concordia, el club uruguayo anfitrión y los organismos que colaboraron con la logística del evento, que una vez más convocó a cientos de nadadores y público a la vera del río Uruguay.

En la clasificación general femenina, la victoria quedó en manos de la concordiense Lara Diamela Cabrera, quien completó el recorrido en 47 minutos y 42 segundos, imponiéndose en una llegada muy ajustada.

El segundo lugar fue para Martina Fynn, de Salto (Uruguay), con un tiempo de 47’45”, mientras que el tercer puesto quedó para otra representante de Concordia, Larisa Belén Castañeda, que registró 48’28”.

La competencia femenina mostró un alto nivel y una amplia participación de nadadoras provenientes de ciudades como Villaguay, Rosario, Casilda, Montevideo, Paysandú y distintas localidades del país.

Clasificación general femenina en Concordia

1°) Lara Diamela Cabrera (Concordia) con 47’42”

2°) Martina Fynn (Salto, Uruguay) con 47’45”

3°) Larisa Belén Castañeda (Concordia) con 48’28”

4°) Melina Luciana Fernández (Funes) con 48’34”

5°) Guillermina Carriquiry (Salto, Uruguay) con 48’43”

6°) Inés Tafernaberry (Salto) con 48’43”

7°) Joaquina Demieri (Gualeguay) con 48’57”

8°) Liliana Noemí Franceschelli (Concepción del Uruguay) con 50’05”

9°) Mónica Natalia Di Zeo (Concepción del Uruguay) con 50’09”

10°) Josefina Laugero (Chabás) con 50’47”

Clasificación general masculina de la Salto - Concordia

1°) Santiago Facundo Boviez (Paraná) con 41’32”

2°) Mauricio Rubén Arias (Formosa) con 41’36”

3°) Juan Agustín Carlazara (Chajarí) con 42’11”

4°) Jeremías Nahuel Pintos (Concordia) con 42’44”

5°) Pablo Joaquín Ledesma (Concordia) con 43’30”

6°) Ángel Gabriel Molina (Concordia) con 43’34”

7°) Joaquín Simeone (Concordia) con 44’42”

8°) Leonardo Forti (Totoras) con 45’53”

9°) Mario David Caniza (Casilda) con 45’54”

10°) Guillermo Rivero (Paysandú) con 45’59”