Falleció un hombre en Paraná mientras circulaba en bicicleta.

Hombre de 78 años murió en Paraná tras descompensarse mientras andaba en bicicleta, fue asistido por transeúntes y se confirmó muerte por causas naturales.

Un hombre de 78 años falleció este martes por la mañana en la vía pública tras descompensarse mientras se trasladaba en bicicleta . El hecho ocurrió en calle Rosario del Tala, entre Santa Cruz y Misiones, en la capital entrerriana.

Según informó la Policía, el hombre, domiciliado en San Agustín, comenzó a sentirse mal mientras circulaba en su bicicleta. Alcanzó a dirigirse hacia el cordón de la vereda, donde finalmente perdió la vida. Una mujer que pasaba por el lugar lo asistió y llamó al 911 para alertar sobre la emergencia.

Tragedia en la calle: hombre de 78 años falleció mientras andaba en bicicleta

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El médico policial que intervino constató que la muerte se produjo por "causas naturales". Personal de la Comisaría Segunda y del área Científica acudió al lugar, montando un operativo especial para registrar lo sucedido.

Desde la fuerza de seguridad se contactó a la familia para informarles sobre el fallecimiento. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad del hombre.