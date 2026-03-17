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Falleció un hombre en Paraná mientras circulaba en bicicleta

Hombre de 78 años murió en Paraná tras descompensarse mientras andaba en bicicleta, fue asistido por transeúntes y se confirmó muerte por causas naturales.

17 de marzo 2026 · 11:48hs
Falleció un hombre en Paraná mientras circulaba en bicicleta.

Falleció un hombre en Paraná mientras circulaba en bicicleta.

Un hombre de 78 años falleció este martes por la mañana en la vía pública tras descompensarse mientras se trasladaba en bicicleta. El hecho ocurrió en calle Rosario del Tala, entre Santa Cruz y Misiones, en la capital entrerriana.

Según informó la Policía, el hombre, domiciliado en San Agustín, comenzó a sentirse mal mientras circulaba en su bicicleta. Alcanzó a dirigirse hacia el cordón de la vereda, donde finalmente perdió la vida. Una mujer que pasaba por el lugar lo asistió y llamó al 911 para alertar sobre la emergencia.

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Tragedia en la calle: hombre de 78 años falleció mientras andaba en bicicleta

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El médico policial que intervino constató que la muerte se produjo por "causas naturales". Personal de la Comisaría Segunda y del área Científica acudió al lugar, montando un operativo especial para registrar lo sucedido.

Desde la fuerza de seguridad se contactó a la familia para informarles sobre el fallecimiento. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad del hombre.

Paraná Hombre Bicicleta
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