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Incendio en una vivienda del barrio Gaucho Rivero de Paraná

Este lunes se registró por la noche un incendio y gracias a la rápida intervención de bomberos evitó daños mayores.

16 de marzo 2026 · 22:31hs
El incendio se registró en una vivienda de Paraná.

Gentileza Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios Paraná.

El incendio se registró en una vivienda de Paraná.

Un incendio registrado en una vivienda del barrio Gaucho Rivero de la ciudad de Paraná generó preocupación entre vecinos durante las últimas horas, aunque la rápida intervención de los bomberos permitió controlar la situación y evitar consecuencias mayores.

Dónde fue el incendio

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada en la intersección de las calles 1008 y 1011, hasta donde debió acudir una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná tras un llamado que alertaba sobre un foco ígneo en el interior de una vivienda.

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Al llegar al lugar, los bomberos constataron la presencia de fuego en el inmueble. En ese momento, vecinos del sector junto con el propietario de la casa intentaban sofocar las llamas utilizando medios improvisados, en un intento por evitar que el incendio se expandiera.

De inmediato, el personal especializado comenzó a trabajar en el lugar con las tareas correspondientes para combatir el foco ígneo. Gracias al rápido accionar de los bomberos, el incendio pudo ser controlado y posteriormente extinguido, lo que permitió evitar que las llamas se propagaran hacia otros ambientes de la vivienda o incluso a propiedades lindantes.

Luego de sofocar el fuego, los equipos de emergencia realizaron tareas de enfriamiento y verificación en distintos sectores del inmueble con el objetivo de descartar la presencia de nuevos focos y garantizar la seguridad del lugar.

De acuerdo a la información brindada, no se registraron personas heridas a raíz del siniestro, aunque sí se produjeron daños materiales en el sector donde se originó el incendio.

En el operativo también participaron efectivos de Bomberos Zapadores y personal de la Comisaría Novena, quienes colaboraron con las tareas de prevención y resguardo en la zona.

Incendio Gaucho Rivero Paraná mayores
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