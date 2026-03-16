Orgullo de Concordia: Julieta Perroud disputará certamen de arbitraje en Francia.

Julieta Perroud, junto a su equipo, clasificó para las rondas orales en París del concurso de arbitraje internacional más prestigioso del mundo.

Una estudiante oriunda de Concordia formará parte de un destacado certamen académico que se desarrollará en Europa . Se trata de Julieta Perroud, quien integrará el equipo que representará a su facultad en el Concurso de Arbitraje Internacional que tendrá lugar en la ciudad de París, Francia.

De acuerdo con lo que precisaron desde la institución, se trata de "uno de los certámenes de arbitraje internacional más prestigiosos del mundo" . En esta oportunidad, el equipo que viajará al Viejo Continente estará conformado por la concordiense Julieta Perroud, Delfina Monzón, Felicitas Bereterbide y Tomás Gerban.

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Estudiante de Concordia viajará a Francia para participar en concurso de arbitraje internacional

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Según detallaron, la facultad logró clasificar a esta instancia "luego de superar la fase escrita del certamen, que consistió en la elaboración y presentación de memoriales en francés". Gracias a ese desempeño, el grupo obtuvo el pase a la etapa decisiva del concurso.

De esta manera, las rondas orales "se llevarán a cabo de manera presencial en la ciudad de París" y son organizadas por "la Universidad Sciences Po y la Corte Internacional de Arbitraje, perteneciente a la Cámara de Comercio Internacional".

En cuanto a la preparación del equipo, apuntaron que "se encuentra a cargo de la profesora y coordinadora Florencia Lebensohn, junto con las graduadas y ex participantes Lucía Bussola y Violeta Bove como head coaches, acompañadas por un equipo de especialistas integrado por ex competidores y docentes".

La participación en este tipo de competencias representa una importante instancia de formación académica y práctica para los estudiantes, ya que el arbitraje internacional es uno de los mecanismos más utilizados para la resolución de conflictos en el ámbito del comercio y las relaciones internacionales. Además, permite a los participantes interactuar con especialistas y estudiantes de diferentes países, fortaleciendo su experiencia profesional y su proyección en el ámbito jurídico internacional.