Jubilados se movilizan para defender sus derechos en Paraná Jubilados de Paraná marcharán este miércoles a la Caja de Jubilaciones para defender la Ley N° 8732 y exigir que no sean usados como variable de ajuste. 17 de marzo 2026 · 15:29hs

Jubilados se movilizan para defender sus derechos en Paraná.

Jubilados y trabajadores de la Asociación de Personal Superior de la Municipalidad de Paraná se movilizarán este miércoles frente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, en Andrés Pazos 127, en rechazo al proyecto de modificación de la Ley N° 8732.

Bajo la consigna "Los jubilados no somos la variable de ajuste", los convocantes afirmaron que las conquistas logradas no deben retroceder ni ser recortadas, y expresaron su preocupación por cualquier intento de reforma de la ley.

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LEER MÁS: Reunión entre el Centro de Jubilados y el presidente de la Caja de Jubilaciones "No somos la variable de ajuste": marcha de jubilados en Paraná Embed La concentración se realizará a las 9.30 en la sede de la asociación, desde donde los manifestantes marcharán a las 10 hacia la Caja de Jubilaciones para visibilizar su postura y defender sus derechos.