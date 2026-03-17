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Jubilados se movilizan para defender sus derechos en Paraná

Jubilados de Paraná marcharán este miércoles a la Caja de Jubilaciones para defender la Ley N° 8732 y exigir que no sean usados como variable de ajuste.

17 de marzo 2026 · 15:29hs
Jubilados se movilizan para defender sus derechos en Paraná.

Jubilados se movilizan para defender sus derechos en Paraná.

Jubilados y trabajadores de la Asociación de Personal Superior de la Municipalidad de Paraná se movilizarán este miércoles frente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, en Andrés Pazos 127, en rechazo al proyecto de modificación de la Ley N° 8732.

Bajo la consigna "Los jubilados no somos la variable de ajuste", los convocantes afirmaron que las conquistas logradas no deben retroceder ni ser recortadas, y expresaron su preocupación por cualquier intento de reforma de la ley.

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"No somos la variable de ajuste": marcha de jubilados en Paraná

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La concentración se realizará a las 9.30 en la sede de la asociación, desde donde los manifestantes marcharán a las 10 hacia la Caja de Jubilaciones para visibilizar su postura y defender sus derechos.

Jubilados Paraná Movilización
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